Playstore'da, 2021’in ilk dokuz ayında en çok satın alınan 10 oyun belli oldu. Listede spor oyunları öne çıktı. Hayatta kalma ve rol yapma oyunları da yoğun ilgi gördü. eFootball PES 2021, en çok satılan oyunlar listesinde ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise oyun dünyasının en önemli serilerinden Resident Evil’ın sekizinci ana oyunu Resident Evil Village var. Korku-gerilim türüne yepyeni bir soluk getiren Resident Evil Village’da oyuncular, her mücadeleyi birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyor.
Özellikle yeni Volta Football, FIFA Ultimate Team ve Kariyer modlarıyla futbolu farklı açılardan deneyimleme şansı veren FIFA 21, en çok satılan üçüncü oyun oldu. Listede 4. sırada Football Manager 2021, 5. sırada Arkane Studios’un merakla beklenen oyunu Deathloop yer aldı.
Playstore'da en çok satan oyun FIFA 21 Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da yıl sonu indirim kampanyasının çok satanları belli oldu.
FIFA 21, dünya ile aynı anda Playstore’da Türk Telekom’un dijital oyun platformu Playstore’da, bütün dünyada oyunseverlerin büyük heyecanla beklediği FIFA serisinin yeni versiyonu FIFA 21 satışa açıldı.
Playstore’da en çok satın alınan oyun belli oldu
Türk Telekom’un oyun platformu Playstore’da, ilk dokuz ayda en çok satın alınan oyunlar listesi açıklandı. Listede ilk üç sırayı PES 2021, Resident Evil Village ve FIFA 21 oluşturdu.
Playstore'da, 2021’in ilk dokuz ayında en çok satın alınan 10 oyun belli oldu. Listede spor oyunları öne çıktı. Hayatta kalma ve rol yapma oyunları da yoğun ilgi gördü. eFootball PES 2021, en çok satılan oyunlar listesinde ilk sırada yer aldı. İkinci sırada ise oyun dünyasının en önemli serilerinden Resident Evil’ın sekizinci ana oyunu Resident Evil Village var. Korku-gerilim türüne yepyeni bir soluk getiren Resident Evil Village’da oyuncular, her mücadeleyi birinci şahıs bakış açısıyla oynayabiliyor.
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