Türkiye Gazetesi

Ömer Temür İSTANBUL

Xiaomi, amiral gemisi modelleri Xiaomi 11T ve Xiaomi 11T Pro ile yenilenen Xiaomi 11 Lite 5G NE’yi Türkiye’de satışa sundu.

‘Cinemagic’ özelliklerle donatılan Xiaomi 11T Pro, DisplayMate A+ dereceli 6,67 inç FHD+ 120Hz AMOLED ekran, TrueColor, Dolby Vision ile tasarlandı. Model, bir milyardan fazla renk gösterebiliyor, en yüksek 1.000 nit parlaklığa sahip.

Üçlü kamera dizilimiyle gelen modelde 108 MP ana kamera, 2x yakınlaştırma özelliğine sahip telemakro kamera ve 120 derece ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Bunların ötesinde cihaz, tek tıklamayla yapay zekâ destekli sinema modları arasında geçiş, 8K kayıt ve HDR10+ gibi etkileyici bilgisayar destekli filmografi özelliklerine sahip.

17 DAKİKADA YÜZDE 100 ŞARJ

Yalnızca 17 dakikada yüzde 100 şarj olan Xiaomi 11T Pro, 120W Xiaomi ultra hızlı şarj ile de dünyada bir ilk olma özelliği taşıyor. Xiaomi 11T Pro, Dolby Atmos sesin yanı sıra SOUND BY Harman Kardon’a sahip özel çift hoparlör ile müzik, film, podcast yayını ve oyun gibi çeşitli içerik kategorilerinde çarpıcı ve net bir ses sunuyor.

Xiaomi 11T Pro, 8.499 TL’den başlayan fiyatlarıyla satışa çıkıyor. Diğer modellerden Xiaomi 11T, 7.499 TL’den başlayan fiyatla, 6,81 mm ultra ince tasarımıyla dikkat çeken 11 Lite 5G NE de 5.299 TL’den başlayan fiyatla piyasaya sürüldü.

Ayrıca 11T serisi için altı ay boyunca ekran koruma garantisi veriliyor.

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