Instagram Çarşamba günü yaptığı açıklamada tüm kullanıcılarının Link Sticker özelliğinden hikayeler kısmında erişime açılacağını duyurdu. Instagram bu şekilde özellikten faydalanacak kullanıcı sayısını artırmış olacak.
Daha önce link etiketleme ve özelliğinden kullanıcı sayısı yüksek olan profiller faydalanabilecekleri şekilde sınırlıydı. Ancak gelecek olan bu özellikle her profil bu özellikten faydalanabilecek.
Şirket bu kararı kullanıcılarından gelen geri dönüşümlere dayanarak aldı.
Bu özelliği kullanırken hikayenize içerik yüklerken çıkartma aracından “Bağlantı etiketi”ni seçtikten sonra, seçtiğiniz bağlantıyı ekleyebilir ardından “Bitti”ye dokunabilirsiniz.
Henüz sınırlı sayıda kullanıcılara açılmış bu yeni özelliğin yakın zamanda tüm kullanıcılar için açılması bekleniyor.
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Kullanıcılar istedi, instagram değişikliğe gidiyor: Hikayelerin süresi uzayacak Instagram, bir süredir kullanıcılar tarafından yoğun talep edilen hikaye uzatma isteklerini dikkate aldı. Popüler sosyal medya mecrasında hikaye süreleri uzatılacak.
Instagram link paylaşma özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak
Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’ın sadece yüksek takipçi sayısı olan profillerin kullanabildiği link verme özelliği artık tüm kullanıcıların erişebileceği bir özellik olacak.
Instagram Çarşamba günü yaptığı açıklamada tüm kullanıcılarının Link Sticker özelliğinden hikayeler kısmında erişime açılacağını duyurdu. Instagram bu şekilde özellikten faydalanacak kullanıcı sayısını artırmış olacak.
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