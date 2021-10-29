Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 98. yıl dönümü dolayısıyla özel doodle hazırladı. Google’ın Doodle uygulamaları, dünya ülkelerinde önemli gün, tatil, kültürel olay ve tarihte yer alan önemli kişilere yer vererek dikkat çekmeyi amaçlıyor
GOOGLE'DAN 29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMINA ÖZEL DOODLE
Dev arama motoru Google, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş tarihi olan 29 Ekim'e özel Doodle hazırladı. Google'ın hazırladığı bu özel tasarım ile kırmızı-beyaz renkli TBMM görseli ana sayfaya taşındı. Google Doodle'a tıklayınca kırmızı-beyaz konfetilerle Cumhuriyet Bayramı aramasına erişim sağlanıyor.
'Google Haritalar'dan çevre dostu özellik Google Haritalar, bu yılın başlarında bahsettiği çevre dostu özelliği sayesinde kullanıcılarını karbon emisyonu seviyesi düşük yollara yönlendirecek.
Google çalışanlarına aşı zorunluluğu Google, işyerine geri dönüş için aşı zorunluluğu getiriyor. Uygulama ABD'deki kampüslerde birkaç hafta içinde başlayacak.