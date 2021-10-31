Türkiye Gazetesi

Ömer TEMÜR

Yazılım sektörünün en büyük problemlerinden biri korsan kullanım. Korsanın önüne geçmek yüzde 100 mümkün olmasa da yazılım içerisine konulan ‘mayınlar’ ile kaçak kullanan firmalar tespit edilebiliyor. Yaşanan son olayda Türk yazılım firması yerleştirdiği mayınlarla Hollandalı teknoloji devine suçüstü yaptı.

Başarsoft olayın fark edilmesi üzerine soluğu mahkemede aldı. Yabancı firmanın yanı sıra Türkiye’den bir firmanın da kaçak kullanımını tespit ettiklerini dile getiren Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan "Biz harita işi yapıyoruz. 24 yıldır harita üretiyoruz. Sürekli sahadayız. Türkiye’nin 81 ilinden tutun da tüm köylerine kadar sokak sokak, cadde cadde geziyoruz. Sonra bunları haritaya yüklüyoruz. Ancak başka bir firma geliyor sizin emeğiniz üzerinden kazanç sağlıyor. Bunun önüne geçebilmenin yolunu araştırdık. ABD ve Avrupa’da firmaların ‘gizli iz bırakma’ tekniği kullandığını öğrendik" dedi.

"HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATTIK"

"Firmaların çalışanları hiç kimsenin yaşamadığı, evlerin olmadığı kör noktalara kendi isimlerini sokak adı olarak vermişler" diyen Küçükpehlivan, "Biz de 2012 yılında her il ve ilçede kör noktalara çalışanlarımızın isimlerini verdik. Necmettin, Filiz, Ömer gibi. Sonra sokakların koordinatlarını ve listesini oluşturduk. Notere gidip ‘Bu adları biz uydurduk’ dedik ve onaylattık. Biz bunlara ‘mayın’ diyoruz. Hâlâ bizde çalışan Necmettin, kendi ismini Haymana’da bir sokağa vermişti. Bu şekilde haritalarımızda binden fazla mayın bulunuyor. 2019 yılı sonlarında yaptığımız tarama sonucu otomotiv devlerine harita hizmeti veren Hollandalı teknoloji firmasının Google’a verdiğimiz haritayı kullandığını fark ettik. Necmettin Sokağı’nın bulunduğu haritayı kaçak kullanan Hollandalı firmaya karşı hukuki süreci başlattık” ifadelerini kullandı.

Tazminat talebiyle 2020 yılında başlayan dava sürecinin hâlen devam ettiğini ifade eden Pehlivan “Mahkeme Hollanda’da devam ediyor. Noterden aldığımız listeyi gösterdik. İkna oldular. Ancak şu an haritanın bize ait olup olmadığını ispatlamakla yükümlüyüz. Anlaşma yoluna gidelim dediler, ancak orta yolu bulamadık” diye konuştu.

YERLİ OTOYA YABANCI HARİTA

Konu otomotivden açılmışken, TOGG’a geldi. İlginç şekilde yerli otomobilde yerli harita kullanılmadığını öğrendim. TOGG’de yerli harita kullanımı için geçen yıl bir görüşme yaptıklarını ifade eden Alim Pehlivan “Biz iki yıl süre istedik. Yetişmez düşüncesiyle yabancı bir firmaya verdiler” dedi.

Başarsoft olarak Google ve Apple’ın harita altyapısını da kendilerinin sağladığını anlatan Pehlivan şu bilgileri verdi: Hayat Eve Sığar uygulaması ile 112’ye yapı sunuyoruz. Ambulansların içerisindeki haritalar da bize ait. Ambulansın gecikme oranları çok azaldı. Türkiye’de 14 milyon kapının koordinatı var bizde. Nüfusun yüzde 85’ini kapı numarasına kadar işledik.

KARGODA VARIŞ HATASI SIFIRA KADAR YAKLAŞTI

Yerli haritalar pandemi döneminde kargocuların cam simidi olmuş. Başarsoft CEO’su Alim Küçükpehlivan pandemi döneminde e-Ticaret satışlarında patlama yaşandığına dikkat çekerek “Pandemi döneminde kargo siparişlere evlere kaydı. 20 kargo giden yer bire düştü. Bir tane kargo verilen yer 20’ye çıktı. Kapı numarasına kadar yaptığımız adresleme sayesinde varış hatasını 10’da bire düşürdük. Daha önceden 100 kargodan 10’u geri dönerken, bizim sistemimiz sayesinde birin altına indi” dedi.

Şu an Türkiye’deki 10 kargodan 9’una hizmet verdiklerini dile getiren Pehlivan, firmalara anlık rotalama hizmeti verdiklerini de söyledi.

E-TİCARET SİTELERİNİN ADRES KALİTESİ ÇOK KÖTÜ

Pehlivan özellikle e-Ticaret’te adres girişlerinde büyük sıkıntılar yaşandığına dikkat çekerek “e-Ticaret sitelerindeki mevcut adres kalitesi çok kötü. Pazar yeri platformları adres kaydında kullanıcı vakit kaybetmesin diye belli başlı parametreleri göz ardı etmiş. ‘Fırının karşısı’, ‘okulun yanı’ gibi tariflerle bu iş olmaz. Adres doğrulaması yapılırken kullanıcıların hatalarından arındırılması gerekiyor. Sonra bulmak ve düzeltmek daha maliyetli oluyor. Bizim kargo şirketleri için adres tamamlayıcı algoritmalarımız var. Siz yazarken tamamlıyor. Adres doğarken hiç var olmayan bir adresi girilmediği için varış hatası da sıfıra iniyor. Adres sürecini doğru yönetirseniz tüketici daha çok memnun kalıyor” diye konuştu.

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