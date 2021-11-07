Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

FİTBİT'TEN EN SAĞLIKLI BİLEKLİK

Fitbit, bugüne kadarki en gelişmiş sağlık ve fitness ürünü Fitbit Charge 5’i Türkiye’de satışa çıkardı. Kalp atış hızını 24 saat boyunca izleyen Charge 5, solunum hızı, cilt sıcaklık değişimi ve uyku takibi yapıyor. Kullanıcılar Charge 5 ile birlikte Fitbit uygulaması üzerinden Stres Yönetim Puanı’na da erişilebiliyor. Sağlık özelliklerinin yanı sıra temassız ödeme yapılabiliyor, akıllı telefona bildirim gönderebiliyor ve bilgilerini özelleştirmek isteyenler için 20 farklı saat yüzü seçeneği sunuluyor. Ürünün fiyatı 1.999 TL.



1.999 TL satış fiyatıyla Türkiye'de satışa sunulat FitBit Charge 5

EVLER ARTIK DAHA GÜVENDE

Hırsızlık vakalarının her geçen gün arttığı günümüzde caydırıcı tedbirler almak, güvenliğiniz için oldukça önemli. Akıllı ev sistemlerinin dünyaca ünlü markası Netatmo akıllı iç mekân kamerası yüz tanıma özelliği ile evinizde tanımadığınız birini tespit ettiğinde akıllı telefonunuza bir bildirim gönderiyor. Akıllı iç mekân sireni ise sağır edici 110 desibel alarmı çalıyor. Kameralar sayesinde evinizi ya da iş yerinizi nerede olursanız olun üye olmadan Netatmo Security uygulaması ile cep telefonunuzdan ya da tabletinizden 7/24 izleyebiliyorsunuz.

Ev güvenliğinde öncü Netatmo'nun ev içi kamera sistemi ve Netatmo Security uygulaması

ANKER'DAN BLUETOOTH KULAKLIK

Anker, Soundcore ailesine yenisini ekledi. Yurt dışında büyük ilgi gören Soundcore R100 TWS bluetooth kulaklığı, tek şarjla 6,5 saate kadar, şarj kutusu ile 25 saate kadar çalma süresi sunuyor. Soundcore R100’ün şarjı ise 1,5 saatte tam olarak doluyor. IPX5 su geçirmez özelliğine de sahip kulaklık, Hall sensör teknolojisiyle üç saniyede telefona ya da bilgisayara bağlanabiliyor. Bütçe dostu kulaklığın fiyatı ise 299 lira.



Anker bütçe dostu bluetooth kulaklık 3 saniyede telefona bağlanabiliyor

OPPO A16 SATIŞA ÇIKTI

Oppo, yerli üretim A Serisi’nin yeni modeli A16’yı piyasaya sundu. 6,52 inçlik ekrana sahip Oppo A16, göz koruyucu özelliğiyle dikkat çekiyor. Üçlü kamera dizilimi ile gelen Oppo A16’nın arka tarafında 13 MP ana kamera, 2 MP derinlikli kamera ve 2 MP makrokamera bulunuyor. Ön tarafta ise 8 MP selfie kamerası yer alıyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemciden ve 3 GB RAM’den alan cihaz 10 W şarj destekli 5.000 mAh pil taşıyor. Telefonun fiyatı 3.199 TL.



3.199 TL'lik satış fiyatı ile ülkemizde satışa sunulan Oppo A16

AMAZFİT'TEN 3 YENİ AKILLI SAAT

Akıllı giyilebilir ürünler pazarının lider markalarından Amazfit, GTR 3 Pro, GTR 3 ve GTS 3 modeli yeni akıllı saatlerini tüketicilerle buluşturdu. Sağlık ve fitness takibi özelliklerini şık bir tasarım eşliğinde sunan akıllı saatlerde 150’den fazla saat arayüzü bulunuyor. Zepp OS tarafından desteklenen modeller, sağlık verilerinizi senkronize etmek için Apple Health veya Google Fit gibi popüler sağlık platformlarına bağlanabiliyor. Sesle kontrol edilebilin saatler uyku takibi yapıp kalp hızı, kandaki oksijen doygunluğu, stres seviyesi ve solunum hızını 45 saniye gibi kısa bir sürede ölçerek sonuçları paylaşabiliyor. Amazfit GTR 3 Pro 2.499 TL, Amazfit GTR 3 ve GTS 3 modelleri ise 1.999 TL fiyatla satışa çıkıyor.



Amazfit 3 yeni akıllı saatini tanıttı

'Akıllı burun' kanserden Covid-19'a tek nefesle hastalıklara teşhis koyuyor İngiltere’de bir biyoteknoloji şirketinin geliştirdiği cihaz, astımdan koronavirüse, akciğer hastalığından kansere kadar birçok hastalığa 'tek nefesle' teşhis konmasını sağlayacak.

Xiaomi'den akıllı gözlük tanıtımı: Sadece 51 gram Teknoloji devleri arasında yerini alan Xiaomi, yeni giyilebilir cihazı 51 gramlık akıllı gözlüğü tanıttı.