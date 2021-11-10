Türkiye Gazetesi

NASA, Ay'a insan gönderme hedefini 2025'e erteledi. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Yöneticisi Bill Nelson bir telekonferans görüşmesinde, NASA'nın 2025 yılına kadar Ay'a astronot göndermeyeceğini açıkladı.

Nelson yaptığı açıklamada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Ay'a insan gönderme planına atıfta bulunarak, "Trump yönetiminin 2024'te Ay'a insan gönderme hedefi teknik fizibiliteye uygun değildi" dedi.

Nelson, NASA’nın Artemis programı olarak bilinen Ay'a insan gönderme misyonunun 1'inci görevinin 2022 baharına ertelendiğini, Artemis II misyonunun 2024'e ve Artemis III misyonun 2025'e ertelendiğini belirtti.

NASA, daha önce insanları Ay'a gönderme programına Apollo 11 görevi ile başladı. 1969 yılında Apollo 11 uzay görevi ile Neil Armstrong aya ilk ayak basan insan oldu.

2024'TE İNSANLI UÇUŞLARIN BAŞLAMASI PLANLANIYORDU

NASA, Ay'a astronot göndermedeki ertelemelerde Blue Origin uzay uçuşu firması ile bu yılın başlarında açılan davanın da payı olduğunu söyledi. Dava nedeniyle NASA ile SpaceX uzay uçuşu firması arasındaki iletişimin kesintiye uğramasının ardından NASA, Perşembe günü federal mahkeme kararıyla beraber, yeniden SpaceX ile Ay'a iniş sözleşmesi üzerinde çalışmaya devam edileceğini söyledi.

NASA’nın Artemis uzay görevi kapsamında 2024'e kadar Ay'a insanlı uzay uçuşlarının gerçekleşmesi planlanıyordu.

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