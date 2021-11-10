Türkiye Gazetesi

Arz-talep dengesizliği nedeniyle dünya ülkelerinin karşı karşıya kaldığı çip krizi derinleşirken, Tayvanlı çip üreticisi TSMC, Japonya'nın Kumamoto eyaletinde yeni bir fabrika kuracağını açıkladı.

ÜRETİM 2024'TE BAŞLAYACAK

Dünyanın en büyük çip üreticilerinden biri olan TSMC'nin tesis inşaatına 2022'de başlamasının planlandığı belirtilirken, üretimin ise 2024'ün sonunda başlayacağı kaydedildi. Firma ayrıca ilk sermaye harcamasının yaklaşık 7 milyar dolar olarak tahmin edildiğini ve yaklaşık bin 500 yüksek teknoloji uzmanına iş imkanı sağlanacağını duyurdu. Japon teknoloji firması Sony'nin ise yeni girişimde yüzde 20'den az hisse alarak azınlık hisselerine sahip olacağı öğrenildi.

DÜNYA KRİZDE

Elektrikli araçlardan robotlara, ev aletlerinden araç içi elektronik sistemlere, savunma sanayiinden giyilebilir teknolojilere kadar birçok alanda kullanılan çiplerin arzında son dönemde yetersizlik yaşanıyor. Korona virüs salgını ve tedarik zincirindeki aksamalar nedeniyle yarı iletken temin edememe sorunu, teknoloji ile ilişkili birçok sektörde üretimde aksamalara yol açtı. Çip üreticilerinin yeni yatırımlar yapmasına rağmen arz talep dengesinin sağlanmasının 2022 yılını bulabileceği belirtiliyor.

Çip krizi sağlığı vurdu, gecikmeler 1 yılı buluyor Pandemi nedeniyle dünya genelinde baş gösteren çip kıtlığı sağlık sektörünü de vurdu. Yapılan araştırmaya göre, çip temininde yaşanan zorluklar nedeniyle tıbbi teknoloji şirketlerinde siparişler 1 yıla varan gecikmelerle sağlanabiliyor.

Çip krizinin otomotiv sektörüne faturası 210 milyar dolar Bütün dünya çip kıtlığı ile boğuşuyor. Sadece otomotiv sektörüne faturası 210 milyar doları buldu.

Çip krizi Tesla'nın Çin'deki üretimini durdurdu ABD menşeili Tesla, geçtiğimiz ay Çin'in önemli pazarlarından olan Şanghay’daki fabrikasında operasyonlarını küresel çip krizi sebebi ile geçici olarak durdurduğunu açıkladı.