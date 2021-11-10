Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Apple’ın kurucu ortakları Steve Wozniak ve Steve Jobs 1 Nisan 1976'da bir garajda tasarladığı orijinal Apple 1 bilgisayarı, ABD'de açık artırmaya çıktı ve müzayedede 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) satıldı.





Apple 1 bilgisayarı, müzayedede 400 bin dolara (yaklaşık 3 milyon 910 bin lira) satıldı.



Teknoloji devinin bu ilk ürünü, nadir bulunan Hawai koa ahşap kasaya sahip ve hala çalışıyor. Kit halinde yapılarak satılan sadece 200 bilgisayardan bir tanesi.



DAHA ÖNCE İKİ SAHİBİ OLDU



California'daki John Moran Müzayede Evi, bilgisayarın şimdiye kadar sadece iki sahibinin bulunduğunu açıkladı.







Buna göre bilgisayarın ilk sahibi olan bir profesör, Apple-1'i bir öğrencisine 650 dolara sattı.

Müzayedeyi kazanan kişi, Apple 1 bilgisayarı dışında Apple yazılımı içeren iki kaset ile kullanım kılavuzunun yeni sahibi oldu.







Apple, iPhone satışlarını yüzde 47 artırdı iPhone satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 47 artarak 38,9 milyar dolara yükseldi.

Avrupa'nın en büyük Apple Store'u İstanbul'da! Elon Musk'tan 'Apple bez' göndermesi Apple, İstanbul’daki üçüncü mağazasını Bağdat Caddesi’nde açtı. Apple CEO’su Tim Cook ise açılışı Twitter hesabı üzerinden duyurdu. Tesla CEO’su Elon Musk bu paylaşıma ise 'Apple Temizleme Bezi'ne gönderme yaparak cevap verdi.

