Türkiye Gazetesi

Japonya merkezli teknoloji şirketi Toshiba, daha odaklı bir yapı ve büyüme sağlamak amacıyla üçe bölüneceğini açıkladı.

MART 2024’TE ÜÇE AYRILACAK

Şirketten yapılan açıklamada, Mart 2024'e kadar üçe ayrılmayı planlandığı belirtildi.

KRİZLER ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

Toshiba'da, yönetim kurulu başkanının görevden alınması ve bu yıl yabancı hissedarlar üzerinde aşırı baskı hakkında bir rapor da dahil olmak üzere, son 7 yılda bir dizi kriz yaşanmıştı.

AYRINTILAR PAYLAŞILDI

Şirketin bölüneceği üç birimden birinin altyapı hizmetlerine, diğerinin ise güç yarı iletkenleri gibi elektronik cihazlara odaklanacağı vurgulandı. Toshiba adını koruyacak olan üçüncü parçanın ise şirket bünyesinde yer alan flash bellek şirketi Kioxia Holdings Corp. ve diğer varlıklardaki hissesini yöneteceği bildirildi.

MEMNUN DEĞİLLER

Kararın Toshiba'nın holdingi bölünme konusunda muhtemelen daha agresif olması isteyen ve bir özel sermaye şirketine satılması çağrısında bulunan yabancı hissedarları tam olarak tatmin etmeyebileceğinin altı çizildi.

“ÜÇ PARÇAYA BÖLÜNEREK YÖNETİMİNİ YENİDEN İNŞA ETMEK İYİ BİR KARAR”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan stratejist Masayuki Kubota, "Üç parçaya bölünerek yönetimini yeniden inşa etmek iyi bir karar" dedi.

Kubota, Toshiba'nın on yıllardır benimsediği holding modeli olan yarı iletkenler gibi hızla değişen teknolojiyi içerenlerin yanı sıra yavaş büyüyen istikrarlı işletmeleri yürütmesinin zor olduğunu söylerken, “Karar verme süreci, altyapı ve yarı iletken işletmeler arasında tamamen farklı” diye konuştu.

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