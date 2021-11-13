Türkiye Gazetesi

Ünlü oyun Call of Duty’nin geçtiğimiz aylarda duyurulan yeni oyunu Vanguard geçtiğimiz hafta piyasaya sunuldu. Merakla beklenen oyunun yayınlanması tartışmaları da beraberinde getirdi.

KANA BULANMIŞ KURAN-I KERİM SAYFALARI YER ALDI

Birçok oyun tutkununu heyecanlandıran oyunun Zombi modundaki Stalingrad haritasında yer alan bir sahne büyük tepki çekti. Sahnede zemine dağılmış ve bazıları ise kana bulanmış Kuran-ı Kerim sayfalarının göründüğü belirlendi.

KULLANICILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Call of Duty’nin 2. Dünya Savaşı’nı konu edinen Vanguard serisinde yer alan Kuran-ı Kerim sahnesi sebebiyle Activision-Blizzard Müslüman kullanıcılarından özür diledi. Call of Duty sadece Orta Doğu sosyal medya hesaplarından yapılan açıklama görüntülerin yanlışlıkla oyuna dahil edildiği belirtildi.

MÜSLÜMANLARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Yapılan açıklamada, "Call of Duty herkes için yapılır. Geçen hafta yanlışlıkla dahil edilen, Müslüman toplumuna duyarsız içerikler vardı ve fark edildiği an oyundan çıkarıldı. Oyundaki gibi görünmemeliydi. Derinden özür dileriz Gelecekte bu tür olayların yaşanmaması için, durumu ele almak için kendi içimizde acil adımlar atıyoruz" ifadelerine yer verdi.

Açıklamadan sonra oyundaki Kur'an sayfaları yerine boş sayfalar dahil edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Batı'ya 'İslamofobi' tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan, İslamofobi'ye karşı harekete geçilmesi gerektiğini belirterek "Batı başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde İslam düşmanlığı hastalığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" sözleriyle Batı ülkelerine tepki gösterdi.