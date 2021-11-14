Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılarının ihtiyaç ve taleplerini dikkate alarak ürün geliştiren Anker, satış rekorları kıran Anker Powerport III Nano 20 W şarj aletinin ardından şimdi de 65 vatlık yüksek çıkış gücüne sahip ultra kompakt Anker PowerPort III Pod 65 W duvar şarj cihazını Türkiye’de tüketicilerle buluşturdu.



Anker'in yeni şarj cihazına yoğun ilgi

Neredeyse bütün Apple modelleriyle ve pek çok Android cihazıyla uyumlu olarak çalışabilen Anker PowerPort III Pod üç farklı fiş başlığıyla satışa sunuluyor. Bu sayede kullanıcılar Amerika’da, İngiltere’de, Avrupa’da nerede olursa olsun kolaylıkla şarj edebiliyor.

AB’den Apple üzecek karar: Tüm cihazlarda ortak şarj girişi kullanılacak Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet, kulaklık gibi elektronik cihazlarda ortak şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek bir yasal düzenleme teklif etti.

Orijinal olmayan şarj aletleri bataryayı patlatıyor Orijinal olmayan şarj aletleri, telefonunuzda ana kart yanması ve batarya patlaması gibi sorunlara yol açabilir.