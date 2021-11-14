Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kulüplerin kripto para ilgisi gün geçtikçe artıyor. Socios öncülüğünde başlayan taraftar token (fan token) çılgınlığına dünya genelinde 100’den fazla spor kulübü dâhil olurken Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un ardından diğer Süper Lig takımları da bir bir token çıkarıyor. Spor kulüplerine alternatif gelir kaynağı sunan taraftar token’lar ile Türk futbol kulüpleri 500 milyon liranın üzerinden gelir sağladı.

ÜÇ BÜYÜK REKABETİ TOKEN'LARA TAŞINDI

Taraftar token’larda üç büyüklerin rekabeti yaşanıyor. Henüz Beşiktaş’ın olmadığı piyasada Galatasaray ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ve Trabzon da onu takip ediyor. Verilere göre Galatasaray fan token, yatırımcısına en çok kazandıran token oldu. Galatasaray fan token (GAL), 10 TL’lik fiyatla halka arz edilmişti. Şu an 71 liradan işlem gören token’ın toplam piyasa değeri ise 252 milyon lira. Token, halka arzdan bu yana tam yedi kat kazandırdı. 15 ve 30 TL’lik iki farklı tipte token’la halka arz edilen Fenerbahçe token ise 51 liradan işlem görüyor. Piyasada değeri 112 milyon lirayı bulan Fenerbahçe token, yatırımcılarına tam dört kat kazandırdı. Ancak Fenerbahçe, bir yanıyla diğer fan token’lardan ayrılıyor. Socios ile anlaşma yapan diğer takımların aksine Fenerbahçe, Paribu’yla anlaşma yapmıştı. Socios ile yapılan anlaşmalar beş yılı kapsıyorken Paribu ve Fenerbahçe arasındaki anlaşma, 25 yıllık bir zaman dilimini kapsıyor. Ayrıca şu anda kilitli olan FB token’ların açılma tarihleri de büyük önem taşıyor. 15 TL’den satılan kilitli token’ların kilitleri 15 Mayıs 2022’de açılmaya başlayacak ve 15 ay boyunca her ay 1,33 milyon adet token piyasaya girecek. 15 ay sonunda kilidi açılmış token sayısı 20 milyona ulaşacak. Bu da şu anki durumundaki hesaplamayla Fenerbahçe’nin piyasa hacmi açısından dünya sıralamasında ilk sırada yer almasını sağlıyor.

PİYASA DEĞERİ 100 MİLYON LİRA

Üç büyükler arasında yer alan Trabzonspor token da 8 liradan arz oldu. Şu an 46 lira fiyattan işlem gören token’ların piyasa değeri 100 milyon lirayı aşarken yatırımcısına beş kat kazandırdı.



Trabzonspor taraftar token'ını tanıttı

Beşiktaş token için bir süredir görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar, en yüksek teklifi veren Kointra firması ile imzaları atmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ın imzaların atılması sonrası ilk etapta kasasına 600 milyon TL koyacağı belirtilirken yönetimin hedefi uzun vadede 1,5 milyar TL’lik gelir elde etmek.

FAN TOKEN NEDİR?

Bilgisayar oyunu oynayanlar iyi bilir. Oyun içerisinde belirli aşamaları geçtiğinizde “token” kazanırsınız. Ya da oyun firmaları bunu size satarak gelir elde eder. Oyuncular da bu token’lar vasıtasıyla belirli avantajlara sahip olur. Taraftar token’lar da aynı şekilde taraftarlara belirli avantajlar sunar. Taraftar fan token’lar aracılığıyla bilet alabilir, kulüpleri ile ilgili verilecek kararlarda söz sahibi olabilir, kulübün atacağı adımları belirleyebilir ve kulüplere maddi manada destek olabilirler. Bütün bunların yanında özel ayrıcalıklara da sahip olma imkânı kazanabilirler.

NASIL ALINIR?

Taraftar fan token’lar, kripto para borsalarında işlem görüyor. Son dönemde Bitci, Icrypex, Paribu ve Bitexen gibi borsaların da dâhil olduğu piyasada fan token’lar tıpkı diğer kripto para birimleri gibi satın alıp trade yapabilir. Alım satım yapılırken fan token’ın fiyatı arz-talep dengesine göre belirlenir. Ayrıca pazar hareketlerine ve token’ın o anki popülerliğine göre de fiyatı değişebilir.

Dar gelirli kadına ‘token’ kredi Türkiye İsrafı Önleme Vakfı, dar gelirli kadınlara yönelik sağladığı mikrokredide finansman problemini çözmek amacıyla token dönemini başlatırken, yıl içinde satışa sunacağı ve toplam 2 milyar adet üretilecek MicroCreditToken ile 1,5 milyar kişiye ulaşmayı hedefliyor.