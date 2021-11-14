Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

İş birliği doğrultusunda Ankara Kalkınma Ajansının TechAnkara Dijital Proje Pazarı Ticarileştirme Programı’na başvuruları uygun bulunan girişimler, Fonbulucu üzerinden kampanyalarını online olarak yürüterek paylarının bir kısmını yatırımcılara arz edecek. Yatırım turunu Fonbulucu üzerinden başlatan girişimlere Ankara Kalkınma Ajansı ve Fonbulucu GSYF ortaklığı ile en az 200 bin TL’lik yatırım yapılacak. Bu finansmanın 50 bin TL’si kalkınma ajansının fonundan karşılanırken 150 bin TL’si Fonbulucu tarafından aktarılacak.

Türkiye'nin ilk kitle fonlaması girişim sermayesi yatırım fonu fonbulucu GSYF ile Ankara Kalkınma Ajansı güçlerini birleştirdi

BİR İLK OLMA NİTELİĞİ TAŞIYOR

Ankara Kalkınma Ajansının öncülüğünde gerçekleşen bu model ile girişim şirketlerinin ticarileşmesi ve ölçeklenmesi için büyük bir fırsat sunulacak. Kurgulanan bu eş finans modeli, kalkınma ajanslarının girişimlere doğrudan yatırım yapması anlamında bir ilk olma niteliği taşıyor. Bu şekilde 5 milyon TL’lik yatırım, Fonbulucu ile tamamen dijitalleşecek.

10 MİLYON TL DESTEK İLE GİRİŞİMCİLERİN YANINDA

İmza töreninde konuşan Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Cahit Çelik “Ankara Kalkınma Ajansı olarak 10 milyon TL tutarında bir destek vererek girişimcilerin yanında yer alacağız. Bu sayede girişimlerin hızlı ölçeklenebileceğine ve ticarileşme oranlarının artacağına inanıyoruz” dedi. Fonbulucu Kurucusu ve Genel Müdürü Hakan Yıldız da “Gelecek vadeden ve finansmana erişimde zorlanan çok daha fazla sayıda girişim, tamamen dijital bir sistem üzerinden yatırımcılarla buluşarak girişimlerini büyütme fırsatı yakalayacak. Kalkınma ajansları ile birlikte geliştirdiğimiz model ile Kitlesel Kalkınma Destek Programı’nı hayata geçirmiş olacağız. Diğer kalkınma ajanslarımızı da fonumuza katılmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Girişim mayamızda var Girişimci İş adamları Vakfı (GİV) tarafından, TÜGVA ve KOSGEB iş birliği ile yapılan Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Sanayi ve Ticaret Odası’nın destekleri ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleşti.