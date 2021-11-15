WhatsApp en son güncelleme ile birlikte dört farklı uygulamadan kullanma imkanı sunmuştu. Bir süre önce kullanıcılarına gizlilik politikasında değişiklik yaptığını açıklayan Whatsapp ve tepkiler sonucunda geri adım atmıştı.
WABetaInfo’ya göre, WhatsApp’a yeni bir değişiklik geliyor ve kullanıcılar fotoğrafınızı, son görülmenizi ve hikayenizi kime gösterebileceğinizi seçebileceksiniz. Yeni güncellemeden önce kullanıcılar durumlarını herkese, kişilere veya hiç kimseye gösterme seçeneğine sahipti.
WhatsApp’a masaüstü özelliği içinde 4 yeni özellik geliyor. Whatsapp, mobil kullanıcıların web sürümünde faydalanamadığı bazı özellikleri ekleyecek.
FOTOĞRAF DÜZENLEME ÖZELLİĞİ
WhatsApp’ta gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar bilgilerini kimlere göstermek istediğini seçebilecek.
Bu özellikten mobil kullanıcılar için kısıtlıyken web sürümünde de kullanıcılar, fotoğraf üzerine yazı yapıştırıp düzenleyebilecek.
ÇIKARTMA (STICKER) ÖZELLİĞİ
Bu özellik ile kullanıcılar web sürümünde de sohbetlerine önerilen çıkartma özelliğinden faydalanabilecek.
UÇTAN UÇA ŞİFRELEME
Whatsapp kullanıcılarının en çok tartıştığı konulardan biri sohbetlerin bir başkası tarafından okunup okunmadığı. Yeni özellik ile web sürümünde de uçtan uça şifreleme özelliği gelecek.
ÇEVRİMDIŞI MESAJLAŞMA ÖZELLİĞİ
Bu özellik ile kullanıcılar çevrimdışı olarak mesaj alma ve cevaplayabilme özelliğinden faydalanabilecek.
‘HERKESTEN SİL’ SINIRSIZ OLACAK
Gelecek güncellemeler ile beraber ‘herkesten sil’ özelliği sınırsız olacak.
WhatsApp son görülme özelliğini değiştiriyor: Yedekler de korunacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların en çok şikayetçi olduğu özelliği değiştiriyor. Yapılan yeni güncelleme ile perşembe gününden itibaren bazı kullanıcılar yeni yedekleme özelliğine erişebilecek. Güvenlik açığı olarak değerlendirilen uygulama geçen perşembe beta olarak çıkmıştı.
WhatsApp’da yeni dönem! Mesajlar sır gibi saklanacak Dünyanın popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların merakla beklediği özelliği yeni güncellemesi ile devreye soktu. WhatsApp’a gelen yeni özelliğe göre Google kullanıcılarının Drive'a, Apple kullanıcılarının ise iCloud'a yükledikleri sohbetler, WhatsApp şirketi dahil kimse tarafından görüntülenemeyecek.
WhatsApp'tan bir yenilik daha: Gizlilik kişiselleşiyor
WhatsApp’ta gelecek güncelleme ile birlikte kullanıcılar bilgilerini kimlere göstermek istediğini seçebilecek.
WhatsApp en son güncelleme ile birlikte dört farklı uygulamadan kullanma imkanı sunmuştu. Bir süre önce kullanıcılarına gizlilik politikasında değişiklik yaptığını açıklayan Whatsapp ve tepkiler sonucunda geri adım atmıştı.
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