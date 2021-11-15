Amazon sahibi Jeff Bezos, 2000 yılında kurduğu uzay havacılık şirketi Blue Origin uzay çalışmalarına devam ediyor.
Business Insider’da yer alan habere göre, Amazon ve Blue Origin’in kurucusu Jeff Bezos, geleceğe dair vizyonunda insanların bir gün uzayda doğacağını dünyayı sadece seyahat etmek için ziyaret edeceğini söyledi.
"İLK EVİ UZAY OLACAK"
Bezos, önümüzdeki yüzyılda 1 milyon insanın uzayda dev yüzer silindirlerde yaşayacağını, uzayda doğan insanların ilk evinin orası olacağını belirtti. Bezos, "Yüzyıllar boyunca birçok insan uzayda doğacak, burası onların ilk evi olacak. Bu kolonilerde doğacaklar, bu kolonilerde yaşayacaklar, sonra da sizin Yellowstone Ulusal Parkı’nı ziyaret ettiğiniz gibi Dünya’yı ziyaret edecekler.” ifadelerini kullandı.
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Bezos: Gelecekte insanlar uzayda doğacak, dünyayı ziyarete gelecek
Amazon ve uzay havacılık şirketi Blue Origin'in sahibi Jeff Bezos geleceğe dair tahminlerini açıkladı ve insanların bir gün uzayda doğacağını dünyayayı ziyarete geleceğini söyledi.
Amazon sahibi Jeff Bezos, 2000 yılında kurduğu uzay havacılık şirketi Blue Origin uzay çalışmalarına devam ediyor.
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