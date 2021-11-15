Türkiye Gazetesi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Zirvesi’nde, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi'nde dereceye girenlere ödülleri verildi. Bu yıl 8'inci kez düzenlenen törende, teknoparklar için 4 kategoride 12 ödül verildi. İlerici teknoloji temelli Ar-Ge ve yenilik konusunda uluslararası arenada liderlik hedefleyen YTÜ Yıldız Teknopark, teknoparkların gelişimini ortaya koyması açısından değerli olan endekste yine en yüksek skorla birincilik ödülünün sahibi oldu. Törende YTÜ Yıldız Teknopark'ın ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan, Yıldız Teknik Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz ile YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman, aldı.

Törende konuşma yapan Bakan Varank, "Bu ödül törenini, ekosistemin kat ettiği mesafeyi göstermesi bakımından çok değerli buluyorum. Özel sektörün Ar-Ge ve inovasyon kabiliyetlerini çok daha ileri noktalara taşıyan bu altyapılar, nitelik ve nicelik olarak her geçen gün büyüyor. Sizlerin üstün gayretleriyle buralarda, küresel rekabetçiliğimizi artıracak birçok teknolojik ürün ve hizmet geliştiriliyor." dedi.

Ar-Ge ve inovasyon konusunda elini taşın altına koyan her işletmenin ödülü hak ettiğini söyleyen Bakan Varank, "Süreci bir yarışma havasına büründürdüğümüzde oluşan sinerjiden gayet memnunuz. Bunun için de objektif ve bilimsel yöntemlere dayalı bir endeks oluşturup çeşitli kategorilerde sıralamalar yapıyoruz. Bu sıralamalarda ilk 3'e girenlere ödüllerini takdim ediyoruz. Bu endeksle, bir nevi performans değerlendirmesi de yapmış oluyoruz." dedi.

Bakan Mustafa Varank, sayıları 89'a ulaşan teknoparkların ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji tabanlı girişimciliğin kalbi olduğunu vurgulayarak, "Bugün geldiğimiz noktada teknoparklar, ulusal ve uluslararası yatırımcıların ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracatın gerçekleştiği yapay zeka, sağlık ve drone teknolojileri gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü bölgelere dönüştü." dedi.

YTÜ Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışma

YTÜ REKTÖRÜ PROF. DR. TAMER YILMAZ: BAŞARIMIZ TESADÜF DEĞİL

YTÜ Yıldız Teknopark'ın son yıllarda artan ivmeyle yakaladığı gelişimin ve buna bağlı olarak etki ettiği alanlarda oluşturduğu değişimin sonuçlarını, gururla izlediklerini söyleyen YTÜ Rektörü Prof.Dr.Tamer Yılmaz, "Yıldız Teknik Üniversitesi olarak ülkemizin önde gelen Ar-Ge ve girişimci üniversitelerinden biriyiz. YTÜ Yıldız Teknopark, bizim uluslararası vizyon taşıyan teknoloji girişimlerine ev sahipliği yaptığımız, ilerici teknolojileri hedefleyen büyük bir ekosistem. Bu çalışmaların ardında büyük emek, azim ve sabır var. Rekabetin zorlayıcı olduğu bir alanda, titiz değerlendirmeler sonucu aldığımız birincilik ödülüyle büyük mutluluk duyuyoruz. Daha da önemlisi sürekli gelişerek ülkemize değer kattığımız için gururluyuz. Kazandığımız bu derece bize, başarıyı sürekli kılmak ve daha geniş alanlara taşımak gibi önemli de bir görev yüklüyor. Bu vizyonla, çığır açacak inovasyon peşindeki girişimcilerimize desteklerimizi sürdüreceğiz. Bakanlığımıza ve Sayın Bakanımıza, motivasyonumuzu artıran, bugün burada çok kıymetli isimleri buluşturan bu organizasyon için teşekkürlerimi sunuyorum. Tüm YTÜ Yıldız Teknopark ailesini kutluyorum." değerlendirmesini yaptı.

YTÜ YILDIZ TEKNOPARK GENEL MÜDÜRÜ ORHAN TANIŞMAN: YAKIN COĞRAFYADA BÖLGESEL LİDER OLMAK İSTİYORUZ

YTÜ Yıldız Teknopark Genel Müdürü Orhan Tanışman ise şunları söyledi: “Günümüzde girişimler, birçok probleme hızlı ve etkili çözümler sunuyor. Özellikle büyük firmalar, inovasyon yönetimi kapsamında girişimlerle stratejik iş birliği yoluna gidiyor. Böylece teknoloji geliştirme bölgeleri gibi yeni ekosistemler doğdu. Bu ekosistemlerdeki en önemli faktör, girişimcilere hem maddi anlamda hem de network anlamında çok sayıda imkan sağlaması. YTÜ Yıldız Teknopark olarak bunu bir üst basamağa taşıyarak Akıllı Uzmanlaşma’yı odağımıza alıyoruz. Girişimlerin sinerji oluşturmaları ve uluslararası piyasaya erişimleri teknoparklarda mümkündür. Akıllı Uzmanlaşma, bölgesel üstünlük sağlayabilecek yatırımları özendirici bir strateji içerir. Biz bu ekosistemi büyüttükçe her bir ek girişimin ekonomik etkisi de büyüyecek. Dolayısıyla, ülkemiz açısından faydayı büyütmenin yolu, daha geniş coğrafyaları da içine alabileceğimiz bir Ar-Ge ve girişim ekosistemini oluşturabilmek. YTÜ Yıldız Teknopark olarak, Türk dünyası, Orta Doğu ve Balkanları kapsayan yakın coğrafyamızdaki, ileri teknoloji ve inovasyon içeren Ar-Ge faaliyetlerine kucak açmayı hedefliyoruz. Böylece uluslararası arenada, üniversite sanayi iş birliğine açılan kapıları genişletmiş olacağız. Enerjimizi güçlendiren bu ödülde emeği geçen herkese teşekkür ederim."

Gebze Bilişim Vadisi'nde gerçekleştirilen ödül törenine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, milletvekilleri, dereceye giren üniversitelerin rektörleri, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof.Dr.Haluk Görgün, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil ile teknopark yöneticileri ve çok sayıda seçkin davetli katıldı.

ENDEKS DEĞERLENDİRMESİ DOKUZ BOYUTTAN OLUŞUYOR

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı Performans Endeksi ile Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksleri, bu merkezlerde yürütülen projelerle elde edilen teknoloji ve diğer tüm çıktıların değerlendirilmesini kapsıyor. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin değerlendirildiği Performans Endeksi; “girdiler”, “çıktılar” ve “faaliyetler” olmak üzere üç kategoriye ve bu kategorilerin alt başlıklarına göre oluşturuluyor. Çalışmanın sonunda, teknoparkların genel puanlarına göre sıralama oluşturuluyor.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 Yılı Performans Endeks sonuçlarına göre ilk beş şöyle sıralandı: YTÜ Yıldız Teknopark, Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bilkent Cyberpark), ODTÜ TEKNOKENT, İTÜ Arı Teknokent, Mersin Teknopark (Mersin Technoscope)