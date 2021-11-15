Türkiye Gazetesi

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformlarının başında gelen Twitter, kullanıcılarının uygulamada görmek istediği özellikleri bir bir hayata geçirmeye devam ediyor. Twitter, tam boy görmek için tıklamak zorunda kalınan fotoğraf gösterimini değiştirdi.

Uygulama, gönderilerde tek bir şekilde paylaşılan fotoğraflara yeni bir standart getirdi. İlk günden bu yana hem veri tüketimini dengelemek hem de genel tasarımın çizgilerine uyması açısından ana sayfada fotoğraf gösterimini kırparak veren Twitter, fotoğraf gösteriminde değişikliğe gitti.

TAM BOY GÖSTERİLECEK

Twitter, daha önce otomatik kırpma uyguladığı fotoğrafları artık tam boyutlu olarak gösteriyor. Daha önce mobil uygulamada yapılan değişiklik şimdi web sürümde de geçerli hale geldi. Twitter’ın getirdiği bu değişiklikle birlikte platformlar arası resim paylaşımının kolaylaşması bekleniyor.

Önceden Instagram ve Facebook için hazırlanan kare görseller Twitter’a atıldığında görsel otomatik olarak zoomlanarak fotoğraf 16:9 oranında gösteriliyor ve kötü bir görüntü ortaya çıkmasına neden oluyordu.

'Kendi platrofmumu kuracağım' dedmişti: Trump yine Twitter'ın peşinde Donald Trump, 2021 yılının başında kapatılan Twitter hesabının peşine düştü. Eski Başkan federal mahkemeye giderek resmen başvuruda bulundu.

Rusya'dan Twitter, Facebook ve Telegram'a para cezası Rusya, teknoloji şirketleri Twitter, Facebook ve Telegram'a 35 milyon ruble para cezası verdi.

Twitter 'mavi tik' başvurularını yeniden alıyor (Mavi tik nasıl alınır) Bir süre önce yoğunluk nedeniyle mavi tik başvuru sürecini durduran Twitter, doğrulama formunu yeniden erişime açtı. 'Mavi tik nasıl alınır' diye merak eden kullanıcılar, belirli şartları sağladıkları takdirde başvuruda bulunabiliyorlar.