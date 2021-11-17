Türkiye Gazetesi

Yapılan yeni bir çalışmada, pandemi döneminde internetteki nefret söyleminin yüzde 20 arttığı tespit edildi.

260 MİLYONDAN FAZLA KONUŞMA İNCELENDİ

ABD ve İngiltere'yi baz alan araştırmada sosyal medya mesajları incelendi. 260 milyondan fazla konuşma çalışma kapsamında analiz edildi. 50 milyondan fazla tartışmanın ırkçı nefret söylemi içerdiği tespit edildi. Konuşmaların 2019 yılıyla 2021'in ortalarında yapıldığı belirtildi.

NEFRET SÖYLEMİ PANDEMİDE ARTTI

Çalışmayı yürüten Ditch the Label adlı sivil toplum örgütü'nün CEO'su Liam Hackett, online taciz ve nefret söylemi örneklerinin pandemide hem arttığını hem aşırılaştığını söyledi. Nefret söyleminin en uç noktasının ölüm tehditleri olduğu ifade edildi.

PANDEMİ TROLLERE YARADI

Hackett, "Araştırmalar bize zorba ve troll kişilerin akıl sağlığı, travma geçmişi ve tehditkar bir aile ortamında yaşadıklarını ve kendilerinin de halihazırda zorbalık kurbanı olduklarını gösteriyor" şeklinde konuştu. Liam Hackett Can sıkıntısı ve hayatının kontrolünü kaybetmiş olma hissi online tacizciler için mükemmel bir ortam oluşturduğunu öne sürdü.

NORMALLEŞTİRDİK

Online tacizin ve nefret söyleminin artışa geçtiğini gösteren birçok çalışma yapıldı. Bu çalışmayla artış oranının yüzde 20 olduğu tespit edildi. Ancak öte yandan yeni çalışmayla bir sonuç daha ortaya çıktı.

Yapılan analizlere göre pandemi döneminde çevrimiçi tacizi ve nefret söylemini normalleştirdik.

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