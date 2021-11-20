Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi | ANKARA

Sanal dünyadaki kriminal işlemlerin en çok 02.00-05.00 saatleri arasında yapıldığı belirtildi. Sosyal medya uzmanları, sanal kumar, BAT sistemleri (Blok zincir teknolojisi), yetişkin sitelerine giriş, ifşa, sosyal medya saldırılarının tamamının bu zaman diliminde gerçekleştiğine dikkat çekti.

KRİMİNAL SAAT DİLİMİ

TBMM Dijital Mecralar Komisyonuna bilgi veren Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Derneği (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, “02.00-05.00 arası Türkiye’de kriminal saat dilimidir. Emniyetin verileri bu şekilde. Sosyal medyada istenmeyen her türlü davranış, sanal kumar, BAT sistemleri, yetişkin sitelerine giriş, ifşa, sosyal medya saldırılarının tamamı o zaman diliminde. 16 yaşındaki bir çocuk gece üçte niye online? Ülkenin yüzde 80’i online durumda” dedi.



Türkiye'de en fazla bebek kameraları sistemleri hack'leniyor

SİBER SALDIRI NASIL YAPILIYOR?

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da, milletvekillerinin siber saldırıların nasıl yapıldığı yolundaki sorularını cevapladı. Koç, şu bilgileri verdi:

“Öncelikle ele geçirmek istediğiniz bir çalışanının kullanıcı adı, şifresini ele geçiriyorsunuz. O kullanıcının sosyal medyasına mesaj atarsanız, buna ‘oltalama saldırısı’ deriz. O kullanıcı size eliyle kullanıcı adını ve şifresini verir. Sonra siz sisteme girince 'zıplama' dediğimiz sunucular arasında kendi yetkinizi yükseltmeye başlarsınız. Tanıdığınız bir dostunuza bir bilgi notu atarsınız, ama bilgi notu arasına bir yazılım eklersiniz, o arkadaşınızın hesabı ele geçirilir, böyle böyle en üst yetkilendirilmiş kişinin hesabına erişildikten sonra zararlı yazılım uyuyacak şekilde sunucuların içine konulur. Akıllı zararlı yazılımlar kendilerini normal trafik gibi hissettirirler. Takip edilmesi çok zordur.”

EN ÇOK BEBEK KAMERALARI

Koç, Türkiye’de en fazla bebek kameraları sistemlerinin hack’lendiğini söyledi.

Sözde hacker'lar 'telefon takip' iddiasıyla avlıyor Sosyal medyada bazı hacker’lar “İstediğiniz kişinin telefonundaki mesajları bulalım” vaadinde bulunuyor. Başkalarının mesajlarını öğrenmek isteyenler ise bu oyuna gelip dolandırılıyor.

Rus hackerler dünya liderlerinin kişisel bilgilerini çaldı Rus bilgisayar korsanları dünya liderleri, ünlüler ve iş adamlarının kişisel bilgilerini çaldı. 69.000 belge yayımlayan hacker grubu, ellerinde çok daha fazlasının olduğunu savunup milyonlarca dolar fidye istedi.