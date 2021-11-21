Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Fırçada yer alan interaktif ekrandan fırçalama modları seçimi, dil ayarları ve fırça başlığını değiştirmek için hatırlatıcılar bulunuyor. Akıllı basınç sensörü ise kullanıcıları optimum temizleme basıncını uygulamaları konusunda yönlendiriyor. Sensör, aşırı basınç durumunda kırmızı bir ışıkla uyarı veriyor ve kullanıcılar optimum temizleme basıncını uyguladığında sensör, yeşil renkte yanıyor.

MOBİL UYGULAMA İLE KOLAY FIRÇALAMA

Oral-B iO, mobil uygulamasındaki üç boyutlu grafikler ve fırçadaki yapay zekâyla desteklenen AI Brushing Recognition teknolojisine sahip. Böylelikle mobil uygulama, ağız içindeki bütün alanları algılıyor ve fırçalamanın yüzde yüz tamamlanmasını sağlamak için kullanıcıyı, ağzında, fırçaladığı ve kaçırdığı alanları göstererek yönlendiriyor. Cihazın 1.800’den fazla tüketicinin geri dönüşlerinden ilham alınarak tasarlandığını belirten P&G Türkiye, Kafkasya, Orta Asya; Sağlık Bakımı Ticari Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Burak Akkiriş “Oral-B, yarım yüzyıldan daha fazla süredir ağız bakımını devrimselleştiren inovasyonlarla bir adım önde olmayı misyonu hâline getirmiş bir markadır. Bu kapsamda her zaman ilham veren, ileri teknolojili ve üstün performanslı ürünler sunduk. Ağız bakımında devrim yapan diş fırçamız Oral-B iO’yu tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz” dedi.

Alzheimer'a diş fırçasıyla savaş açın Rutin hareketlerin Alzheimer’ı hızlandırdığını gösteren bilimsel çalışmalar, sürekli yeni şeyler öğrenmeye çalışmak ve ezbere yaptığımız işlerin sırasını arada bir değiştirmenin beyni dinç tuttuğunu ispatlıyor. Dişinizi fırçalarken elinizi birer hafta arayla değiştirmeniz bile beyninizi şaşırtır.