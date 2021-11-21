Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

6,51 inç büyüklüğünde delikli bir ekrana sahip Oppo A55, ‘Ultra Net Kamera’ özelliğiyle dikkat çekiyor. ‘Ultra Net Kamera’ 50 MP’lik ana kamera, varsayılan olarak 50 MP çekim yapmak yerine, daha parlak fotoğraflar sunmak ve depolama alanından tasarruf etmek adına, fotoğrafların 12,5 MP’lik çözünürlükte kaydedilmesini sağlıyor. Ayrıca arkada 2 MP bokeh kamera ve 2 MP makro kamera bulunuyor. Öndeki yer alan 16 MP selfie kamerası ise güzelleştirme modu sayesinde doğal güzellikte selfie’ler çekmek için geliştirildi. Arka kamerada da bulunan bu özellik, ciltteki ayrıntıları korurken aydınlatma şartlarına, yaşa ve hatta cinsiyete göre kullanıcının cilt tonuna ve ten rengine özel rötuşlar yapabiliyor.



Oppo A55 teknik özellikleri

BATARYASI 1 GÜNDEN FAZLA GİDİYOR

Oppo A55’in 5.000 mAh uzun ömürlü pili sayesinde kullanıcılar, 29,79 saat telefon görüşmesi yapma ve 24,40 saat kesintisiz müzik dinleme imkânı elde edebiliyor. 18 W hızlı şarj özelliği, yalnızca 30 dakikada yüzde 33 oranında şarj imkânı sunuyor.

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