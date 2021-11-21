Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Katlanabilir özelliğiyle dikkat çeken Mavic 3’te çift kamera bulunuyor. Maksimum 200 metre menzile sahip drone, 46 dakikaya kadar uçuş süresi sunuyor. DJI Mavic 3, yükseltilmiş donanım yazılımı sayesinde 5.1K / 50 fps videoyu işleyebiliyor ve ağır çekim çekimlerde daha yüksek kaliteli sonuçlar için 4K/120 fps’yi destekliyor.

Mavic 3, DJI Mavic 3, DJI Mavic 3 Fly More Combo, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo olmak üzere üç farklı kutu seçeneği ile satışa sunuluyor. Buna göre DJI Mavic 3 Single 26.999 TL, DJI Mavic 3 Fly More Combo 36.998,99 TL, DJI Mavic 3 Cine Premium Combo da 64.998,99 TL’den satılıyor.

Geleceğin mesleği drone kameramanlığı Drone kameraları günümüzde sinema ve dizi sektörünün yanı sıra fotoğraf ve video çekimleri, tarım alanlarının kontrolü gibi 300’den fazla iş kolunda kullanılıyor.

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