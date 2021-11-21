Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Kasımda Konya’da 5,1, Malatya’da 4,7, Düzce’de 5 ve dün de Tokat’ta 4 büyüklüğünde meydana gelen deprem fırtınasının son 581 yılın en uzun Ay tutulması dönemine rast gelmesi “Tutulma ile depremlerin ilişkisi var mı” sorusunu akla getirdi. Ancak, bilim adamlarının depremler ve ay/güneş tutulmaları ilişkisine dair yaptığı araştırmalar “Ay, Güneş ve gezegenlerin dizilişiyle depremler arasında ilişki olmadığını” gösterdi.



Önceki gün Erzurum'da meydana gelen 5,1'lik deprem sonrası heyelan meydana geldi

ORANSAL OLARAK FARK YOK

TÜBİTAK’ın, 1900 ile 2005 tarihleri arasındaki toplam 239 Güneş tutulması ile bu tutulmalardan 10 gün öncesi ve sonrasındaki 6 veya üzeri şiddetteki büyük depremler üzerinde yaptığı incelemede “herhangi bir günün ardından” gerçekleşen depremlerle, Güneş tutulmaları dönemlerinde gerçekleşenler arasında oransal olarak hiç bir fark bulunmadığı belirlendi. Bu durum, Ay tutulmaları için de geçerli. Var olan Ay tutulmaları, süper Ay, en büyük dolunay vs dönemlerine yakın zamanlarda gerçekleşen büyük depremler ile, yılın rastlantısal olarak seçilen herhangi bir zamanında yaşanan depremler arasında istatistiksel açıdan bir fark olmadığı tespit edildi.

Son dakika: Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem AFAD, saat 15.40'ta merkez üssü Erzurum'un Köprüköy ilçesi olan 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez üssü Köprüköy ilçesi olan 5,1 büyüklüğündeki depremde, Topçu Mahallesi'nde enkaz altında kalan 2 kişinin sağ çıkarıldığını bildirdi. Sağlık Bakanı Koca, depremde 4 kişinin yaralandığını açıkladı.

Son dakika deprem | Düzce'de korkutan deprem | Son depremler Son dakika... Düzce'de 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Söz konusu deprem; İstanbul ve çevrelerinde de hissedildi.