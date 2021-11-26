Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun | ANKARA

AK Parti Genel Merkezinde bir sunum yapan Bakan Varank “TOGG çok iyi gidiyor. Rekabet gücünü artıracak bir ürün dünya piyasasına çıkacak. İlaç konusu da cari açık oluşturuyor. Bu konuda çalışıyoruz, öncelikli konumuz yerli ve millîlik. TURKOVAC aşımız atılım yapacak. İthal edilen 900 ürünün de yerlileşmesi sağlanacak. Sanayi sektöründe çalışan sayısı yüzde 116, üretim yüzde 146 arttı. Motorlu kara taşıtı, makine ve teçhizat, işlenmiş gıda ve içecek gibi katma değeri yüksek ürünlerde ihracat yükselişte. Pandemi döneminde sanayi üretimini ve büyümesini en çok artıran ülkelerden biri olduk. Salgının başında sanayi sektöründe 4 milyon 40 bin olan istihdam, 4 milyon 723’e yükseldi. Sadece bu yıl sicil alan işletme sayı 13 bin 500” şelinde konuştu.

Sunumda, endüstri bölgelerindeki yatırımı teşvik için atılan adımlara da yer verildi. Buna göre, 24 endüstri bölgesinin cari açığın azalmasına katkısının 3 milyar dolar olduğu, ancak bütün yatırımlar tamamlandığında bunun 25 milyar dolara yükseleceği ifade edildi.

TOGG için nefesler tutuldu: Banttan inmeden teknik elemanlar mezun oluyor Yerli araba TOGG için geri sayım devam ederken, TOGG fabrikasının Bursa’da kurulacağı açıklanmıştı. Açıklamanın ardından harekete geçen Uludağ Üniversitesi, geçen dönem açtığı 'hibrit ve elektrikli taşıtlar teknolojisi' programının ilk mezunlarını bu sene verecek.

TOGG’da ‘Sedan’ çalışmaları başladı Yerli otomobil çalışmaları hakkında bilgi veren TOGG CEO’su Karakaş, 2023’ün ilk çeyreğinde C segmentindeki SUV aracın piyasaya lanse edileceğini söyledi.