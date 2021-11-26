Bilim kurgu dizilerine konu olan insansı robotlar günümüzde kulanılmak üzere tasarlanmaya başladı.
Fotoğraf / Promobot
Firma, robotun görünümü için ebedi olarak yüzünün kullanım hakkını verecek bu cesur gönüllüyü 200.000 dolar ile ödüllendirilecek.
Merkezi New York’ta bulunan Promobot firması insansı robotlar üretiyor. Son derece gerçekçi insansı robotlar yapmasıyla tanınan firmanın geliştirdiği robotlar 43 ülkede kullanılıyor.
Fotoğraf / Promobot
Promobot, 2023’ten itibaren oteller, alışveriş yerleri ve havaalanlarında kullanılması planlanan insansı robotu benzetmek üzere 'nazik ve arkadaş canlısı' yüzü olan bir gönüllü arıyor. Firma, robotun görünümü için ebedi olarak yüzünün kullanım hakkını verecek bu cesur gönüllüyü 200.000 dolar ile ödüllendirilecek.
Bu sistem adeta cerrahların eli kolu: “Robotik cerrahi” Teknolojinin gelişmesi sağlık sektöründe de pek çok kolaylık getiriyor. Cerrahların yardımcısı olarak aktif bir şekilde kullanılmaya başlanan, ‘robotik cerrahi veya robot yardımlı cerrahi’ olarak tanımlanan yöntem ile birlikte hastalar artık daha hızlı taburcu oluyor.
Rusya uzaya insansız kargo aracı gönderdi! Rusya, uzaya insansız kargo aracı gönderdi. Progress MS-18 insansız kargo aracı, Baykonur Uzay Üssü'nden Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan fırlatıldı. Kargo aracının, Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) 30 Ekim'de TSİ ile 04.34'te ulaşması bekleniyor.
Robot üreticisinden teklif: İnsansı robota yüzünü verene 200 bin dolar
Robot üretici firma 2023'te hizmet sektöründe kullanılması planlanan insansı robotların görünümü için yüzünün kullanılması hakkını verene tam 200 bin dolar verecek.
Bilim kurgu dizilerine konu olan insansı robotlar günümüzde kulanılmak üzere tasarlanmaya başladı.
Kaynak: Daily Mail
Etiketler : İnsansı robot,promobot,teknoloji,haber,