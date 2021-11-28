Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oppo tanıttığı yeni akıllı telefon modeli Reno6 ile kamerayı başka boyuta taşıyor. Bokeh Parlak Video, videolara sinema kalitesinde bir bokeh efekti sunuyor. OPPO’nun 10 milyonu aşan portre veri kümesi ve yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen Bokeh Parlak Video, arka planda bokeh ışık noktaları olan portre videoları çekmek için gerçek zamanlı video işleme imkânı tanırken portre çekimlerinin doğal ve parlak görünmesini sağlıyor. Yapay Zekâ Vurgu Videosu ise ortam ışığını otomatik olarak algılıyor ve videoları buna göre optimize edebiliyor.



Oppo Reno 6 kamera performansıyla dikkat çekiyor

Portre Güzelleştirme Videosu da portre videolarına doğal güzelleştirme efektleri sunuyor. Yüzde bulunan 193’e kadar temel noktayı video çekimi esnasında tanımlayan Portre Güzelleştirme Videosu, güzellik efektlerinin daha hassas, kişiselleştirilmiş ve özgün bir şekilde uygulanmasına imkân tanıyor.

Gücünü Qualcomm Snapdragon 720G işlemciden ve 4.310mAh pilden alan Reno6, 45 dakikada yüzde 100 şarj oluyor. 8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Reno6’nun Türkiye fiyatı 7.299 TL.

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