Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Apple ürünlerine yüzde 20-25 aralığında zam gelirken, bu oran bazı ürünlerde yüzde 37’ye kadar çıkıyor. Yeni zamlarla birlikte iPhone 13’lerin fiyatı yaklaşık 4 bin TL arttı. Zamdan önce 11.999 TL’ye satılan iPhone 13 128 GB modeli 3 bin TL’lik artışla birlikte 14.999 TL’ye yükseldi. En pahalı iPhone modeli olan 13 Pro Max 1 TB ise 28.999 TL’ye ulaştı.

Apple İsrail merkezli casus yazılım şirketi için harekete geçti! ABD’li dev teknoloji şirketi Apple, İsrail merkezli NSO Group ana şirketine dava açtı. Davanın açılış sebebi olarak da Apple kullanıcıları hedef alan NSO Group şirketinin casusluk yaptığı belirtildi. NSO Group'a karşı hukuki mücadele başlatılmanın yanı sıra şirketi bundan sonra Apple yazılımlarını, hizmetlerini ve araçlarını kullanmaktan men etmek üzere harekete geçtiğini belirtti.

Apple’ın elektrikli otomobili ile ilgili çarpıcı iddia: 2025’te piyasaya sürülecek Dev teknoloji devi Apple, sürücüsüz olarak tasarladığı elektrikli otomobilini 2025 yılında piyasa süreceği iddia edildi. Çıkan iddiaların ardından şirketin hisseleri yüzde 3 arttı.