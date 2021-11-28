Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

MOOV, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yüzde yüz elektrikli otomobilleri filosuna ilk defa dâhil ederek, İzmirlilerin kullanımına açtı. Üç yılda bir milyon üyeye ulaştıklarını belirten MOOV CEO’su Emre Ayyıldız “Eylül 2018’de MOOV yolculuğuna çıktığımızda 600 aracımız vardı bugün ise 3 binden fazla aracımız yollarda. MOOV’da bugüne kadar 4 milyondan fazla kiralama gerçekleştirdik. MOOV olarak araç paylaşımını Türkiye geneline yaygınlaştırmak istiyoruz” dedi.

Moov ve İspark sonunda anlaştı Günde ortalama 4 bin 500 kiralama gerçekleştiren MOOV by Garenta, kullanıcılarından gelen talepler ve hizmet gelişimi politikasıyla İSPARK ile anlaşma sağladı.