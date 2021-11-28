Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Proje kapsamında SAS, veri analitiği ve yapay zekâ çözümleriyle Hopi için kendi kendine öğrenen sistemler sağlayarak hiper kişiselleştirilmiş alışveriş deneyimi sunacak. Böylece Hopi üyesi 200’ü aşkın marka, daha akılcı kampanyalar yürütecek. Hopi Genel Müdürü Yalın Özcan, mutlu bir alışveriş sunacaklarını belirterek “Proje kapsamında markalar 11,5 milyon Hopi kullanıcısını doğru zamanda, en iyi teklifle buluşturacak. Bu sayede üye markalara sağladığımız ek satış, sepet artışı ve yeni müşteri kazanımı gibi ticari faydaları maksimize edecek şekilde yeniden tasarlayabilecek ve markalarımızın Hopi kullanıcıları ile olan bağını sürekli canlı tutabileceğiz. Ayrıca, bu proje ile üye markaların Hopili cirosunda iki kata varan artışın yanı sıra, kullanıcılarımıza daha detaylı kişiselleştirilmiş teklif sunabilme kapa-sitemizin de en az üç katına çıkmasını öngörüyoruz” dedi. SAS Güneydoğu Avrupa Genel Müdürü Tayfun Topkoç da Hopi’nin bu alanda yurt dışı pazarda bağımlılığının biteceğini söyledi.

Hopi cepten 230 milyon lira dağıttı Boyner Grup’un Nisan 2015’de tüketici ile buluşturduğu Hopi 4 milyon üyeye ulaştı.