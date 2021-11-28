Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Son dönemin en gözde ürünleri robot süpürgeler. İki yıldır telefonu tahtından eden akıllı süpürgeler özellikle ev hanımlarının tercihi oluyor. Türkiye’de aylık satışları ise 100 bini zorluyor. Robot süpürgeler odaların haritasını çıkarıyor, silip süpürüyor, şarj noktasına giderek otomatik olarak şarj ediyor. Özellikle evcil hayvanları olan kullanıcılar tarafından tercih edilen bu süpürgelerin oluşturduğu haritalar bulut sistemlerinde depolanıyor. Bu da kullanıcıları gizlilik ihlallerine açık hâle getiriyor. Bazı uzmanlar reklam verenlerin, gelir seviyesine ilişkin bir gösterge olarak evin büyüklüğü ve hayat tarzıyla ilgili ipuçları verebilecek diğer bilgilere erişebileceğine dikkat çekiyor.

BEYAZ EŞYALAR TRUVA ATINA DÖNÜŞÜYOR

Beyaz eşyalar da artık daha akıllı. Kameralarla donatılan buzdolabı tükenen ürünleri kullanıcıya cep telefonu üzerinden bildiriyor. Akıllı çamaşır makineleri ise deterjan bittiğinde e-Ticaret sitesinden sipariş veriyor. Android işletim sistemi ile çalışan beyaz eşyalar Alex’a ile sesli olarak da kumanda edilebiliyor. Özellikle üzerinde kamera barındıran cihazların telefon işletim sistemi kullandığı düşünülürse düzenli olarak güncellenmesi gerekiyor. Güncellenmeyen bu cihazlar kolay bir şekilde ele geçiriliyor. Bu tür cihazlar ddos saldırıları için de truva atı olarak kullanılabiliyor.

BEBEK ODASINA BİLE SIZIYORLAR

Siber saldırganlar ses ile çalışan aydınlatma ve perdelerden, akıllı asistanlara, WiFi kontrollü kahve makinelerine ve WiFi bağlantılı bebek kameraları ve telsizine kadar akıllı cihaz üzerinden saldırı düzenleyebiliyor. Bu konuda en son örnek ise geçtiğimiz günlerde ABD’nin Mississippi eyaletinde yaşandı. Bir siber korsan, çocuk odasına yerleştirilen kamerayı hack’ledi. Anne Ashley LeMay tarafından 8 yaşındaki Alyssa’nın güvenliği için yerleştirilen kamerayı hack’leyen kişi çocukla iletişim kurmaya çalıştı. Bu tür ürünlerin büyük bir bölümü ise Çin menşei ve birçok güvenlik açığı bulunuyor. Onun için cihazların şifre ve parola ile korunması, güncellenmesi gerekiyor.

KAMERALI TV'YE DİKKAT

Evimizin en çok kullanılan cihazlarından biri hiç şüphesiz televizyonlar. Yeni nesil televizyonlar sadece internete bağlanmakla kalmıyor görüntülü ve sesli olarak da kumanda edilebiliyor. Hacker’lar siz farkında olmadan televizyonlarınıza sızabilir, mahremiyetinizi ihlal edebilir. Onun için bu özelliği kullanmadığınız durumda kapatın. Örneğin, bazı TV modellerinin API’leri saldırganların sistemde uzaktan keyfî komutlar çalıştırmasına izin veren güvenlik açıklar içerir. TV’lerin sesli asistanlara sahip olması ve çeşitli IoT sensörlerine bağlanması, başka potansiyel saldırı da beraberinde getiriyor TV’lere takılan USB’ler de TV’lerinizi savunmasız hâle getirebilir.

Sözde hacker'lar 'telefon takip' iddiasıyla avlıyor Sosyal medyada bazı hacker’lar “İstediğiniz kişinin telefonundaki mesajları bulalım” vaadinde bulunuyor. Başkalarının mesajlarını öğrenmek isteyenler ise bu oyuna gelip dolandırılıyor.

Efsane Günlere siber tuzak Kasım ayında artan e-Ticaret trafiği ile birlikte perakende sektöründeki şirketlere yönelik siber saldırılar da yükselişe geçti.