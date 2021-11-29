Türkiye Gazetesi

Teknoloji ve yazılım şirketleri, programlarının, sitelerinin ya da yazılımlarının muhtemel hatalarını bulmak ve açıkları hızlı bir şekilde gidermek amacıyla kullanıcılar için ödüllü Bug Bounty (hata avı) ismi verilen programlar düzenliyor. Hataları bulup bildiren kişiler, şirketler tarafından hatanın durumu, önemi gibi kriterlere göre çeşitli miktarlarda parayla ödüllendiriliyor. Bilgisayar Programcılığı Bölümü mezunu olan ve Türkiye’nin en büyük alışveriş sitelerinden birinde yazılım geliştirici olarak çalışan Rıza Sabuncu (25) da tespit ettiği hatalar sayesinde başta Apple olmak üzere çok sayıda şirketten ödül kazandı.

APPLE'DAN 5 ÖDÜL

Son 1,5 yılda Apple’dan toplamda 5 defa ödül kazandığına dikkat çeken Sabuncu “Bu ödüller üçü 2 bin 500, biri 5 bin, biri de 7 bin 500 dolar olmak üzere toplamda 20 bin dolar. Apple’a gönderdiğim her güvenlik açığıyla ödül kazanmadım. Ödül kazanamadığım güvenlik açıkları için de teşekkür ettikleri bir sayfa var ve orada defalarca adımı yazıp teşekkürlerini ilettiler” ifadelerini kullandı. Hata avcılığı konusunda henüz çok yeni olduğunu dile getiren Sabuncu “Hep bilgisayarlarla iç içe bir hayatım oldu. Üniversitede de aldığım eğitimle bunu pekiştirdim. Apple’da bulduğum ilk güvenlik zaafını bildirmemle ödül kazanmam da beni yenilerini bulmaya itti” açıklamasında bulundu.

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