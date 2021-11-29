Türkiye Gazetesi

Ay yüzeyinin dağ, mağara, krater ve tüm kıvrımlarının göründüğü çok gerçekçi bir fotoğraf yayımlandı. Instagram'da @cosmic_background hesabını kullanan fotoğrafçı Andrew McCarthy, bunu 200.000 fotoğrafı birleştirerek elde etti.

NASA TARAFINDAN SAĞLANAN VERİLERİ KULLANDI

McCarthy, fotoğraf için NASA tarafından sağlanan verileri ve 3D yazılımı kullandı. ABD’nin Arizona eyaletinde yaşayan McCarthy, çok yorucu bir çalışma olduğunu, her görüntünün doğru şekilde hizalandığından emin olmak için ayarlanması gerektiğini söyledi.

Amerikalı fotoğrafçı, çalışmasının gayesiyle ilgili olarak, "Ay, evrenin geri kalanı için bir basamak taşıdır. Bu resimleri yaparak, insanlarda uzayın sınırlarını keşfetme konusunda daha fazla ilgi ve heyecan uyandırmak istedim" dedi.

NASA asteroidlerle 'planlı çarpışma' gerçekleştirecek NASA Dünya'yı asteroidlerden korumak için yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracı fırlatacak.

NASA'dan erteleme kararı: 2025'e kadar Ay'a insan göndermeyecek ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA), Ay'a insan gönderme hedefini 2025'e ertelediğini ve o tarihe kadar Ay'a astronot göndermeyeceğini açıkladı.