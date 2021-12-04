Türkiye Gazetesi

Ay'ın Dünya ve Güneş arasına girerek güneş ışınlarını kısmen ya da tamamen kapatmasıyla meydana gelen güneş tutulması, Türkiye saati ile 10.00'da başladı.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren tutulma, 11.30 civarında sona erdi. Tam güneş tutulması, Antarktika ile çevresindeki bölgelerden, kısmi olarak ise Yeni Zelanda, Avustralya, Arjantin'in ve Güney Afrika'nın bazı bölgelerinde izlenebildi.

Böylece 2021'nin son Güneş tutulması gerçekleşti.

Deprem fırtınasını ay tutulması mı tetikledi? 2021'inson, 581 yılın da en uzun parçalı Ay tutulmasını yine depremler izledi. Türkiye'de önce Erzurum ardından Tokat sallandı. Akıllara yine "Tutulma, depremi tetikliyor mu?" sorusu geldi. Uzmanlar "Elimizde bilimsel veri yok, tesadüf" dedi.

580 yılın en uzun ay tutulması yarın 580 yılın en uzun parçalı Ay tutulması 19 Kasım'da meydana gelecek. Tutulma, Kuzey Amerika’dan izlenebilecek.