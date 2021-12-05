Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dolar kurundaki artış cepte fiyatları yükseltti. Casper, bu dönemde giriş segmenti telefonu VIA E30 ile kullanıcıları akıllı telefonda akıllı seçim yapmaya davet ediyor. Fiyat performans özelliğiyle dikkat çeken VIA E30’un arka tarafında 16MP, 5MP ve 2MP kamera bulunuyor. Önde ise 8MP’lik selfie kamerası yer alıyor.

12 FARKLI KATEGORİ

E30, Single portrait, beauty, fill light ve continue shot modlarıyla ek uygulamaya gerek kalmadan fotoğrafların düzenlenmesini sağlarken tam 12 farklı kategoriyi AI kamerası sayesinde fotoğraf çekerken tanıyabiliyor, gelişmiş algoritma ile otomatik ve akıllıca hedefli senaryolarla fotoğrafları optimize ediyor. Gücünü MediaTek Helio G35 işlemci ve 5.000 mAh’lik bataryadan alan telefon 4 GB RAM ve 64 GB depolama seçenekleriyle satışa çıkıyor.

Casper'ın ilk deneyim mağazası Forum İstanbul’da Yerli teknoloji markası Casper, ilk deneyim mağazasını Forum İstanbul AVM’de açtı.

Casper’dan kişiye özel toplama bilgisayar Yerli teknoloji firması Casper, “bilgisayar özelleştirme” ile en güvenli şekilde bilgisayar toplama hizmeti veriyor.