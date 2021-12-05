Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Mcdodo, ses deneyimini yeni bir boyuta taşıyor. IOS, Windows ve Android cihazlarla uyumlu çalışan Mcdodo HP- 8010 Kulaklık, dış mekân gürültüsünü tamamen yok edip yüksek kalitede müzik dinleme imkânı sunuyor. Kulaklığın dokunmatik özelliğiyle şarkıyı değiştirmek, duraklatmak ve ses ayarı yapmak mümkün. Ayrıca kulaklık, 10 dakikalık şarjla 2 saat, bir saatlik şarjla 6 saat kesintisiz kullanım imkânı sunuyor. HP-8010’un fiyatı: 999 lira.

Logitech'ten oyunculara özel kulaklık Logitech G, oyunculara özel geliştirdiği G335 kablolu oyun kulaklığı Türkiye’de satışa sundu.

Honor’dan gürültüyü engelleyen kulaklık ∂ Honor’un yeni kablosuz kulaklık modeli HONOR Earbuds 2 Lite Türkiye’de satışa çıktı.