Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Türkiye’de yerli olarak üretilen cep telefonu markalarına Alcatel de eklendi. Çin merkezli teknoloji şirketi TCL Mobil, Çerkezköy’deki Arçelik fabrikasında Alcatel marka telefon üretimine başladı. TCL Türkiye Ülke Müdürü Serhan Tunca Arçelik ile iş birliği çerçevesinde TCL 20 SE, TCL 20E ve TCL L7 akıllı telefonları yerli olarak üretip kısa sürede tüketicilerin hizmetine sunduklarını belirterek “Arçelik’in üretim alanındaki uzmanlığı ile TCL’in teknoloji alanındaki uzmanlığını birleştirdik. Başarılı bir iş birliği ortaya çıktı. Çerkezköy’deki tesiste üç farklı modeli yerli olarak üretiyoruz. Aylık 50-60 bin adet üretim yapıyoruz. Şimdi Alcatel markalı telefon üretimine başlıyoruz. Bütçe dostu bir telefon olacak” dedi.

YAŞLILAR İÇİN ÖZEL SAAT

2022 planlarına da değinen Serhan Tunca “Türkiye’de toplam 10 farklı modelimizi devrede. Fiyat segmentlerine göre ürün seçim yapıyoruz. 20222’de 12-13 yeni cep telefonu daha gelecek. Çocuk saati kategorisinde lideriz. Orada yaşlılar için bir modelimiz olacak. Ayrıca akıllı saatleri yerli olarak üretmeyi planlıyoruz. Tablet kategorisinde ise Türkiye’de ilk üçteyiz. Okulların açılmasıyla tablet pazarında bir miktar gerileme oldu. Adet bazında gerileme olsa da tüketiciler daha premium ürünlere yöneldiği için değer bazında artış var. Aynı şekilde tablet üremi ve akıllı süpürge üretimi yapacağız. Yeni yılda telefon, tablet, akıllı süpürge, modem, kulaklık gibi ürünlerle TCL evi oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Genişleyen ürün portföyü ile birlikte Türkiye’de deneyim mağazaları da açacaklarını ifade eden Tunca, TCL’in online perakende mağazasını da devreye aldıklarını bildirdi.

YÜZDE 5 PAZAR PAYINA ULAŞTI

Uzun süredir yaptıkları yatırımla Türkiye’deki daha fazla kullanıcının bir numaralı tercihi olmak için emin adımlarla yürüdüklerini vurgulayan Tunca şunları kaydetti: IDC’nin verilerine göre akıllı telefon pazarında yüzde 5 pazar payı ile 6. sıraya kadar yükseldik. Şu an yolun başında olduğumuzu söyleyebilirim. Önümüzde ilerlemekten vazgeçmeyeceğimiz çok uzun bir yolumuz var. Bunun için çalışmalarımızı büyük bir titizlikle sürdürüyoruz ve hem ülkemize hem de kullanıcılarımıza değer katabilmek için planlamalarımızı yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de ülkemizdeki yatırımlarımızı artırarak yüksek teknolojiyi erişilebilir fiyattan kullanıcılarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.

İLK İHRACAT

Serhan Tunca, Türkiye’de üretilen cep telefonlarının ihracatına başlayacaklarını belirterek “Pandemiden sonra nakliye maliyetleri fırladı. Bu Türkiye için avantaj. TCL’in Türkiye’de yatırım yapmasının bir sebebi de bu. Burada ürettiği ürünleri yurt dışına satmak istiyor. Bu senenin sonunda ya da önümüzdeki senenin başında ilk ihracatımızı yapacağız” dedi.

TCL'in yerli üretim 20E ve L7 modelleri satışa çıktı Çinli cep telefonu devi TCL, 20 SE'den sonra yerli üretim 20E ve L7'nin de satışa çıktığını duyurdu.

