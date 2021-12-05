Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Missafir 2020’nin ilk yarısında 1,9 milyon dolar, 2020’nin sonunda ise 3 milyon dolar değerleme ile yatırım almıştı. Missafir, ev sahiplerinin hızlı ve güvenilir bir modelle evlerini kiralamalarını sağlıyor. Hizmet verdiği evlerde konaklayanlara ise 7/24 iletişim desteği, konsiyerj ve temizlik hizmetleriyle 5 yıldızlı otel kalitesinde konaklama hizmeti veriyor. Missafir’in kurucusu Mehmet Yüksel “Pandemide gerçekten zorlu günler geçirdik, şu an dahi potansiyelimizin altındayız ancak yaşanan bütün zorluklara rağmen çok hızlı bir büyümeyle 800 eve ulaştık ve 2021’in ilk 9 ayında bir önceki yıla göre 5 kat büyümeyi başardık” dedi.

Kiralamanın yeni yıldızı hafif ticari Hafif ticari araçlar, kiralama sektörü filosunda yüzde 4,6’lık paya ulaştı. TOKKDER Başkanı İnan Ekici “Bu seneyi 70 bin adet araç alımı ve 15-20 milyar TL bandında yatırımla kapatabiliriz” dedi.