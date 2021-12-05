Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Kullanıcılar artık kendi sigortalarını kabul eden doktorları rahatça bulabilecek. Ayrıca sağlıkçılar Google Arama’da ofislerinde hangi dillerin konuşulduğunu da belirtebilecek. Bu da özellikle yabancı bir ana dile sahip hastaların doktorlarıyla rahat iletişim kurabilmelerine imkân tanıyacak. Yeni özellikler şu an yalnızca ABD’de kullanılabiliyor ancak şirket, sağlık hizmetlerini daha fazla sayıda insan için daha erişilebilir hâle getirmek istiyor.

Google'dan Türkiye'ye 150 milyar TL katkı Türkiye’de 15. yılını kutlayan Google, bir yandan Türkiye’nin dijital dönüşümüne öncülük ederken diğer yandan ekonomiye verdiği katkı 150 milyar lirayı buldu.

Tiyatroya dijital kan: Google'dan 'sahne 2.0' Pandemi döneminde bütün dünyada büyük yara aldıktan sonra dijitalleşmeye başlayan tiyatrolardaki değişim devam ediyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sahne 2.0” projesi de tiyatrocuların dijital mecralar yoluyla seyirciye daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.