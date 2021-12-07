Türkiye Gazetesi

Japon milyarder Yusaku Maezawa, yarın asistanı Yozo Hirano ile birlikte Kazakistan'daki Boykonur Uzay Üssü'nden uzay yolculuğuna çıkacak.



Elon Musk ve Jeff Bezoss’un girişimleri ile dünya kamuoyunda önemli bir yer tutan uzay turizminde yarın bir ilk daha gerçekleştirilecek. Japonya’nın en zengin 30. insanı olarak bilinen Yusaku Muaazewa, Federal Uzay Kurumu’na ait olan Soyuz MS-20 uzay aracı ile Uluslararası Uzay İstasyonu’na gidecek.



Kazakistan Baykonour Uzay Üssün’nden Türkiye saati ile 10.38’de fırlatılacak olan Soyuz-2.1a roketinde Maezawa’nın yanında asistanı Yozo Hirano ve Rus kozmonot Aleksndr Misurkin de olacak. Ekibin ISS’de 12 gün kaldıktan sonra 20 Aralık 16:41’de ise Dünya’ya dönmesi planlanıyor.

YAPMAK İSTEDİKLERİNİ SIRALADI



Maezawa daha önce yaptığı konuşmalarında, ISS’e gittiğinde yapmak istediklerinden bahsetmişti. İlk sırada ise bir çocuğun isteği üzerine ISS’den dünyaya hava getirmek geliyor. Maezawa hava getirmenin dışında yörüngede kağıt uçak uçurmayı, havaya sabun köpüğü üflemeyi, yıldırım ve meteor yağmurlarına şahit olup kayıt altına almayı ve spor yapmayı istediğini belirtmişti.



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