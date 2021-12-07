Türkiye Gazetesi

ABD Kongresinde 8 Aralık'ta ifade verecek olan Instagram'ın başkanı Adam Mosseri, ergenlik çağındaki gençleri korumak için uygulamalarında değişiklikler yaptıklarını açıkladı.

"MOLA VER" ÖZELLİĞİ GELİYOR

Mosseri, Instagram'ın genç kullanıcılara önerilen ve gösterilen içerikler ile hesapların daha sıkı denetleneceğini vurguladı. Platforma gençler için getirdikleri "mola ver" özelliği sayesinde programı belirli süre kullanan gençlerin ara vermeye teşvik edileceğine dikkat çekti.

DİĞER ÜLKELERDE 2022'DE DEVREYE GİRECEK

Mosseri, ABD, İngiltere, Avustralya ve Kanada'da bugün devreye giren bu özelliğin diğer ülkelerde gelecek yılbaşında başlayacağını bildirdi. Instagram'da kullanıcıların kendisini takip etmeyen ergenlik çağındaki kullanıcıları etiketlemesinin artık engellendiğini de aktardı.

YORUMLAR TOPLUCA SİLİNEBİLECEK

Mosseri, ocak ayından itibaren genç kullanıcıların içeriklerini, önceden aldıkları beğeni ve yorumları topluca silme özelliği de getireceklerini duyurdu.

AİLELER, ÇOCUKLARININ NE KADAR SÜRE INSTAGRAM KULLANDIĞINI GÖREBİLECEK

Gelecek martta ise ailelerin çocuklarının uygulamada geçirdikleri süreyi kontrol edebilmelerini sağlayacak yeni bir aracın kullanıma sunulacağı bilgisini verdi.

Instagram'ın yeni özelliği Türkiye'de de test ediliyor Sosyal medya platformu Instagram, hikayelerine beğenme özelliği üzerinde çalışıyor. Bu özellik sınırlı sayıda kullanıcıya test amaçlı açıldı. Türkiye'den de bazı kullanıcılar bu özelliğe eriştiğini belirtti.

Instagram ‘abonelik’ özelliğini getiriyor: Fiyatları ise belli oldu Popüler sosyal medya uygulaması Instagram, içerik üreticilerinin para kazanmasına yönelik ‘Abonelik’ özelliğini getirmeye hazırlanıyor. Instagram, özelliği kullanıma açmadan önce sınırlı sayıda kullanıcı ile test denemeleri gerçekleştirecek. ‘Abonelik’ özelliğinin fiyatı ise 10.99 TL ile 54.99 TL aralığında değişiyor

Instagram link paylaşma özelliğini tüm kullanıcılarına sunacak Popüler sosyal medya uygulaması Instagram’ın sadece yüksek takipçi sayısı olan profillerin kullanabildiği link verme özelliği artık tüm kullanıcıların erişebileceği bir özellik olacak.