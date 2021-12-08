Türkiye Gazetesi

E-devlet kapısının sağladığı kolaylıklara yenileri eklendi. Kamu hizmetlerinin zaman kaybetmeden vatandaşa en kolay ve etkin yoldan, kaliteli, hızlı, kesintisiz ve güvenli bir şekilde sunulmasını sağlayan e-Devlet uygulamasında son dönemde birçok yeni hizmet sunuldu.



AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI



-Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti



GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI



-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Gerçek Kişi)

-Borç Durum Yazısı Talep Girişi (Tüzel Kişi)



GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI



-Uluslararası Öğrenciler İçin Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama (Hostel Application Result for International Students)

-Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama

-Yurtta Barınan Öğrenci HES Kodu Güncelleme



MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI



-Görev Yeri Belgesi Sorgulama

-Görev Yeri Belgesi Doğrulama

-Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Sorgulama

-Özel Eğitim Değerlendirme Kurul Raporu (Destek Eğitim Raporu) Doğrulama



TÜRKİYE ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



-Abonelik Borcu Sorgulama



SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



-Mania Planı Bilgilendirme Raporu Doğrulama



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI



-Fidan Sahiplenme (Geleceğe Nefes Ol)



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI



-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Doğrulama

-Denizyolu Düzenli Seferler Hat İzin Belgesi Sorgulama

-Taşımacılık Yetki Belgesi İlk Başvuru / Yenileme (Tüzel Kişi)



Yap-İşlet-Devret ile devletin kasasına milyarlar girdi Yap-İşlet-Devret modeliyle devletin kasasına milyarlar girdi. Osmangazi Köprüsü’nde garantiden sonraki gelirlerin yüzde 30’u hazineye kaldı. Avrasya Tüneli’nden dört senede 8 milyar liralık gelir elde edildi.

Vatandaşa ve devlete organik fatura! Tüketicilerin güvenilir gıda hassasiyeti arttıkça, yıllardır gelişen organik ürün pazarı da yaklaşık 10 milyar liralık büyüklüğe ulaştı. Ancak iştah kabartan bu pazarda da usulsüzlükler çoğaldı. Samanlı yumurta, tatlandırıcılı bal, yağı alınmış süt ürünleri organik diye satılıyor. Vatandaş "güvenilir" diye yüksek bedel ödüyor. Kayıt dışı yapılan ticaretten devlet de gelir kaybı yaşıyor