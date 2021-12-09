NASA yeni astronot adaylarını açıkladı: Adanalı Deniz de yer alıyor Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) 12 bin adayın arasından seçilen ve uzay istasyonuna ve gelecekteki Ay görevlerine katılacak 10 yeni astronot adayını açıkladı. İki yıllık bir eğitim sonrası uzay görevlerine katılacak olan 10 kişilik ekinin içerisinde Adana doğumlu ABD’li asker Deniz Burnham da yer aldı.

NASA asteroidlerle 'planlı çarpışma' gerçekleştirecek NASA Dünya'yı asteroidlerden korumak için yer çekimi ve çarpışma testi yapmak üzere uzay aracı fırlatacak.

Dört yıl içinde 12 ülkede 4 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edilen ve Türkiye’ye HUPALUPAEXPO tarafından getirilen NASASergisi, Metropol İstanbul’da ziyarete açıldı.Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay görevlerine tanıklık etmiş gerçek boyuttaki eserlerin de içinde bulunduğu 200'ün üzerinde parçanın yer aldığı sergi, uzaya, gezegenlere, Ay'a,ve kozmonotlara ait ne varsa görmek, dokunmak, izlemek isteyen ziyaretçilere gerçek bir deneyim yaşatacak.