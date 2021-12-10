Türkiye Gazetesi

Uzaya gitmek birçok insan için bir hayal. Hatta birçok çocuk astronot olmayı ister ancak uzaya gitmek ve orada yaşamak ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bunlar arasında görme bozuklukları da yer alıyor.

ABD’deki bir grup bilim insanı, astronotların uzayda yaşadığı görme bozukluklarını önlemek amacıyla bir uyku tulum geliştirdi. Texas Üniversitesi Güneybatı Tıp Merkezinden dahiliye profesörü Dr. Benjamin Levine ve ekibi, ses getiren çalışmayı tanıttı.

ASTRONOTLAR İÇİN BÜYÜK RİSK!

Yerçekimsiz ortamda kafamızdaki sıvılar yüzmeye başlar ve bu durum göz küresinde bozulmaya neden oluyor. Üstelik bu sorun, astronotların yaşadığı en riskli sağlık sorunlarından biri kabul ediliyor.

Bazı astronotların yaşadığı bu soruna artık araştırmacıların bir çözümü var. Yüksek teknolojili bir uyku tulumu sıvıyı kafadan ayaklara doğru çekerek basıncı engelliyor.

Bilim insanları, göz küresinde hasara yol açan bu sorunun önlenmemesi halinde gelecekteki insanlı Mars görevlerinin tehlikeye girebileceğini düşünüyor. Dr. Benjamin Levine, cihaz hakkında konuştu. Levine, geliştirdikleri cihazı Uluslararası Uzay İstasyonu’na yerleştirmeyi planladıklarını belirtti.

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NASA’ya göre, uzay üssünde altı aydan fazla bir süre görev yapan astronotların yarısından fazlasında görme bozuklukları oluştu. Üstelik birçoğu uzun süreli rahatsızlıklardı.

ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE GİBİ ÇALIŞIYOR!

Bilim insanlarının geliştirdiği cihaz, bir elektrikli süpürge gibi çalışıyor. Cihaz, astronotun ayaklarından sıvıyı çekerek basıncı hafifletiyor. Böylece sıvının beyinde birikerek göz küresine zarar vermesi engelleniyor.

Bu arada araştırma ekibi, halen bazı sorunların cevaplamayı beklediğini ifade etti. Uyku tulumuna tüm astronotlar girmeli mi yoksa sadece görme bozukluğu riski taşıyanlar mı girmeli, bu sorunun cevabı henüz bilinmiyor.

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Gönüllüler üzerinde yapılan deneyler önemli bulguları ortaya çıkardı. Uyku tulumu olmadan sadece üç gün yatan kişilerin göz küresini hafifçe değiştirecek kadar basınç tespit edildi. Bun karşılık, uyku tulumu ile uyuyanlarda ise böyle bir etki bulunmadı.