Türkiye Gazetesi

Apple’ın internet sitesi üzerinden “Türkiye’de App Store üzerinde yapılacak olan fiyat değişiklikleri” başlığıyla yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Vergi veya döviz kurları değiştiğinde bazen belirli bölgelerde App Store’daki fiyatlarını güncellememiz ve/veya işlemlerinizi düzenlememiz gerekiyor. Önümüzdeki günlerde Türkiye’de App Store’da uygulama ve uygulama içi satın alma fiyatları (otomatik yenilenen abonelikler hariç) artacak. Satın alma işlemleriniz buna göre ayarlanacak ve vergi hariç fiyat üzerinden hesaplanacaktır. Bu değişiklikler yürürlüğe girdiğinde, Uygulamalarım’da bulunan Fiyatlandırma ve Kullanılabilirlik bölümü güncellenecektir. Uygulamalarınızın ve uygulama içi satın alımlarınızın (otomatik yenilenen abonelikler dâhil) fiyatını istediğiniz zaman App Store Connect’te değiştirebilirsiniz. Abonelikler sunuyorsanız, mevcut aboneler için fiyatları korumayı seçebilirsiniz. Öte yandan Apple, 10,99 TL olan temel seviye uygulama fiyatını da 16,99 TL’ye yükseltti.

App Store’da ‘yerli ve millî’ rüzgârı App Store’da Türkiye bayrağı ile “Yeni ve yerli” adlı özel bir bölüm oluşturan şirket, her ay düzenli olarak Türkiye’deki geliştiricilerin imzasını taşıyan uygulamaları öne çıkaracak.

Apple’dan yüzde 25 zam Kurdaki yükseliş sebebiyle satışlarını durduran Apple, ürünleri zamlı fiyatlarla yeniden satışa çıkardı.