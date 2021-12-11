Türkiye Gazetesi

Teknoloji devi Meta’ya bağlı Instagram, yeni bir özelliği kullanıcılarına sundu. Test aşamasındaki özelliğin zaten çıkması bekleniyordu. Platfomun yaptığı duyuruya göre artık kullanıcılar yorumlara Reels ile yanıt verebilecek.

Bununla birlikte, Instagram, bir süredir Reels’in kullanımını artırmaya çalışıyor. İçerik üreticilerine önemli miktarda para teklif etmeyi planlayan şirket, Reels’in kapsamını da genişletmeye çalışıyor. Bu hedef doğrultusunda özelliğin WhatsApp’a gelmesi bekleniyor.

INSTAGRAM, REELS'İ GELİŞTİRİYOR

Peki, kullanıcılar Reels ile nasıl yorum yapacak? Hikayelerdeki anket yorumlarını video ile yanıtlamaya benzer şekilde kullanıcılar, artık herhangi bir yorumu bir videoyla yanıtlayabilecek. Bir yoruma her yanıt verdiğinizde, video yanıtı oluşturmak için mavi Reels düğmesine dokunma seçeneği karşınıza çıkacak. Video yanıtı, diğer yanıtlar gibi yoruma sabitlenecek ve diğer kullanıcılar da bunu görebilecek.

Instagram, uzun bir süredir diğer sosyal medya şirketlerinden özellikleri kopyalıyor. SnapChat’in hikaye özelliğini platforma entegre eden Instagram, SnapChat’in kullanıcı kaybetmesine yol açmıştı. Ayrıca TikTok’un da kısa formatlı video içerik özelliğini başlattı. TikTok ile büyük bir rekabete giren Instagram, bu tür haberlerle gündeme geliyor.

Bu arada, Instagram geçtiğimiz günlerde önemli bir karar aldığını duyurdu. 2016 yılına kadar uygulamanın ana sayfasında kullanıcılar kronolojik sırayla içerikleri görüyordu. Bu kronolojik beslemenin yerini 5 yıl önce algoritmik besleme aldı. Birçok kullanıcının algoritmik sıralamayı sevmediği biliniyordu. Instagram, yeniden kronolojik sıralamaya döneceğini açıkladı.

Kullanıcıların eleştirdiği özellik kaldırılıyor: Instagram’a kronolojik sıralama geri geliyor Instagram CEO’su 2016 yılında kaldırılan kronolojik sıralama özelliğinin yeni yılda geri geleceğini duyurdu.

Instagram ergenler için harekete geçiyor! Instagram, ergenlik çağındaki genç kullanıcılarına tavsiye ettiği içerik konusunda daha seçici olacak. Uygulamayı uzun süre kullanan gençler, ara vermeye teşvik edilecek.