Türkiye Gazetesi

Milyarder Elon Musk’ın elektrikli araç şirketi Tesla, 2019 yılında sıra dışı tasarıma sahip kamyonetini tanıttı. O tarihten bu yana Cybertruck isimli araca dair çok az bilgi paylaşıldı. Cybertruck’ın 2021’in sonunda piyasaya sürülmesi beklenirken, pandemiyle birlikte başlayan çip krizi üretimi durma noktasına getirdi. Şirket, 2023’te aracı piyasaya süreceğinin sinyalini verdi.

Tesla’nın Cybertruck prototipi California’daki Fremont fabrikasının pistinde test edilirken görüntülendi. Bir YouTuber, Cybertruck’ın 10 dakikalık yeni bir videosunu paylaştı. Drone ile çekilen görüntülerde Cybertruck’ın benzersiz tasarımı oldukça dikkat çekici ancak bir şey göze çarpıyor. Aracın devasa cam silecekleri pek çok kişiyi rahatsız etti.

Elon Musk Tesla hisselerini sattı: 1 milyar dolar elde etti Milyarder iş adamı Elon Musk, Twitter hesabından paylaşım yaparak Tesla hisselerinin yüzde 10’luk bölümünü satacağını belirterek oylamaya sunmuştu. Oylamada sat kararı verilince Musk, Tesla hisselerinde 1 milyar dolarlık daha satış gerçekleştirdi. Elon Musk, gerçekleştirdiği satışla daha önce açıkladığı yüzde 10'luk hisse satışı taahhüdünün yarısından fazlasını gerçekleştirmiş oldu.

MUSK, CAM SİLECEĞİNİ BEĞENMEDİ

Tesla hayranları bu konuyu Twitter’a taşıdı. Takipçilerinden gelen yorumları sıkça yanıtlayan Elon Musk da cam sileceğinden memnun olmadığını dile getirdi. Twitter’daki paylaşımında “Beni en çok rahatsız eden şey silecek. Kolay bir çözüm yolu yok. Ön bagajda saklanan açılabilir silecek ideal ancak karmaşık bir durum.” dedi.

Cybertruck’ın kaportaya kusursuz şekilde inen devasa, düz ön camı elektrikli aracın en ayırt edici özellikleri arasında. Bununla birlikte, mühendisler orijinal prototipte cam sileceğini önemsememişlerdi.

Bu arada, geçtiğimiz günlerde Musk yine Twitter’dan gelen bir soru üzerine Cybertruck hakkında konuştu. Musk, Ocak ayında şirketin mali raporunu açıklarken Cybertruck’ın yol haritasını da duyuracaklarını belirtti. Aslında oldukça geç kalınmış bir karar. Çünkü 2019’daki tanıtımdan bu yana Cybertruck hayranları yeni planları bekliyor. Tanıtım sonrası 1 milyon kişi, 100 dolarlık ön sipariş kaportası ödedi ama uzun süredir araç hakkında bilgi alamıyorlardı.

Elon Musk özür diledi: Tesla sürücülerini isyan ettiren kesinti ABD'li otomobil üreticisi Tesla'nın otomobil kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında çıkan sorun, araç kullanıcılarını mağdur etti. Araçlarını kullanamayanlar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tutarken, şirketin CEO'su Elon Musk özür diledi.