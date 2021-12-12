Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Oppo Watch Free, OSleep özelliğiyle uykudan önce, uyku sırasında ve uykudan sonra detaylı analizler gerçekleştiriyor. Özellikle profesyonel sensörler ve gelişmiş algoritmalar kullanarak yaptığı horlama riski değerlendirmesi ile uykudaki sıkıntıları tespit ederek zamanında çözüm önerileri getiriyor. Oppo Watch Free bunu, kan oksijen satürasyonu izleme, optik nabız sensörü aracılığıyla nabız değişim algılama ve horlamanın bir telefon tarafından kaydedilmesi özellikleriyle destekleyerek yapıyor. Horlama takibinin yanı sıra Oppo Watch Free size yatma zamanına ilişkin hatırlatmalar gönderiyor ve uykuya dalma sürenizi, uyku sürenizi ve uyku aşamalarınızı analiz ediyor. Bu çalışmayı derin ve hafif uyku analizleri ve hızlı göz hareketleri (REM) izleme detayına kadar inerek yapıyor.

SIKI NABIZ TAKİBİ

Oppo Watch Free, 100’ü aşkın spor modunu destekleyen altı eksenli hareket sensörü ve bir optik nabız sensörüyle birlikte geliyor. Bu sensörler algoritma kullanarak dört spor modunu otomatik şekilde tespit ediyor. Ayrıca 24 saat nabız izlemeyi destekleyen Oppo Watch Free her saat başı nabzınızı kaydediyor. Eğer nabız aşırı yükselirse, akıllı kayış titreşerek kullanıcıyı uyarıyor. Oppo Watch Free’nin pili 14 gün dayanıyor ve sadece 5 dakikalık bir şarjla akıllı saatinizi bütün gün kullanabiliyorsunuz. 40’tan fazla saat arayüzüne sahip cihazın fiyatı 1.149 TL.

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