Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Dronmarket Genel Müdürü Serhan Yaldız, drone pazarının 2022 yılında yüzde 25 büyüme ile 45-50 milyon dolar seviyelerine ulaşmasını beklendiklerini belirterek “Tarım Bakanlığıyla ruhsat ve yönetmelik süreci devam ediyor. Satışlar maalesef bu durumdan dolayı çok etkileniyor. Eğer 2022 yılının ilk çeyreğinde bakanlık ile bunu sonlandırabilirsek, tarım sektöründe yüzde 50 büyümeyi hedefliyoruz” dedi.

İSTİHDAM SAĞLIYOR

Drone’ların ciddi anlamda istihdam sağladığına dikkat çeken Yaldız “Türkiye’nin pek çok yerinde şu ana kadar yüzlerce kişiye ve kuruma İHA pilotluk eğitimleri verdik. 2021 yılında da bunu tek bir merkezde toplamak istedik. Uzun süren çalışmalarımızdan sonra İstanbul’un ilk MEB onaylı İHA pilotu yetiştirme merkezimiz Dron Akademi’yi açtık. İlgi çok güzel. Özellikle mühendis, emlakçı, lojistik ve tarım alanındaki girişimciler, CEO’lar, öğrenciler eğitim almak isteyenler arasında bulunuyor. Hedefimiz yıllık bazda 1.000 kişiye eğitim verebilmek, kurumsal tarafta ise daha aktif olmak istiyoruz” diye konuştu.

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