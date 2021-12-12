Türkiye Gazetesi

ÖMER TEMÜR

Önce bir manzara hayal edin. Sonra bunun bir an gerçek olabileceğini düşünün. İşte Wombo Dream isimli yapay zekâ destekli uygulama hayalinizi saniyeler içerisinde gerçeğe dönüştürüyor. Kanadalı Wombo AI tarafından geliştirilen uygulama yalnızca birkaç kelime ile istediğiniz tarzda dijital sanat eseri oluşturabilirsiniz. Ortaya oldukça soyut ve etkileyici eserler çıkaran uygulama, bunu yaparken makine öğrenmesini ve arama sonuçlarından elde edilen görüntüleri kullanıyor.

Uygulamayı, App Store ve Google Play’den ücretsiz olarak indirebilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler:

> Uygulamayı telefonunuza indirin.

> “Get started” butonuna tıklayın.

> “Type anything” yazan bölüme istediğiniz bir kelime ve kelime grubunu girin. İngilizce olmasına özen gösterin.

> “Choose art style” kısmından eserinizin görünmesini istediğiniz tarzı seçin.

> “Oluştur” butonuna tıklayın.

> Birkaç saniye sonra görsel sizi karşılayacak. İsterseniz bu görseli indirebilir veya sosyal medyada paylaşabilirsiniz.

‘Yapay zekâ’sız ülkeler kaybedecek Uluslararası İş Birliği Platformu (UİP) tarafından bu yıl “Daha iyi bir dünya için çalışmak” temasıyla İstanbul’da düzenlenen 12. Boğaziçi Zirvesi başladı.

Batuhan Bağıban: ‘Gelecekte tüm alanlarda yapay zeka kullanılacak’ Yapay zeka, robotlar, Internet of Things (IoT), bulut sistemler gibi teknolojilerin inşaat sektöründe birçok dinamiği değiştirecek özelliklere sahip olduğunu söyleyen Gürbağ Group Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Bağıban, , “Yapay zekanın inşaat sektöründeki kullanım alanları düşünülenin aksine daha fazlasıdır ve oldukça geniştir. Bu alanlardan biri de yükselen inşaat maliyetleridir.”